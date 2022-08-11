Сине-зеленые водоросли достигли пляжей Западной Эстонии

«Основываясь на визуальных наблюдениях, можно сказать, что сине-зеленые водоросли присутствуют как на пляже Паралепа, так и в других местах пляжной зоны возле Хаапсалу, где края берега покрыты густой зеленой или голубовато-зеленой массой».

В случае с сине-зелеными водорослями вода может быть мутной, а водная поверхность может быть покрыта едва заметными глазу колониями. Синий цвет в первую очередь вызван массами мертвых сине-зеленых водорослей, когда при их разложении высвобождается синий пигмент.

Сине-зеленые водоросли. Фото: Sentinel 3

По данным департамента, на вчерашнем спутниковом снимке видны большие скопления сине-зеленых водорослей в восточной части Финского залива, а также в Вяйнамери и на северо-западе Эстонии, на южном побережье Сааремаа и вокруг полуострова Сырве. На ближайшие дни прогноз погоды обещает западный и юго-западный ветер и теплую погоду, что благоприятствует росту сине-зеленых водорослей и их массе, достигающей пляжей Западной и Северо-Западной Эстонии. При сохранении благоприятных ветровых условий они могут добраться и до пляжей Северной Эстонии.

Департамент здоровья рекомендует в ближайшее время соблюдать осторожность п и перед входом в воду убедиться, что она чистая. Если вода стала желтовато-зеленой из-за видимых хлопьев, край берега покрыт густой зеленой или синеватой массой с затхлым запахом, то это могут быть сине-зеленые водоросли.

Сине-зеленые водоросли. Фото: Sander Ilvest

Человек может отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду, содержащую их большое количество. Особенно подвержены риску отравления маленькие дети, пожилые люди, домашние животные и домашний скот. Собаки могут отравиться, облизывая шерсть после купания в воде, содержащей сине-зеленые водоросли. Купание в воде, богатой сине-зелеными водорослями, в первую очередь может вызвать раздражение кожи и зуд.

При проглатывании большого количества воды симптомы отравления сине-зелеными водорослями могут быть похожи на симптомы обычного гриппа, с покраснением кожи и глаз, недомоганием и диареей, жаром, насморком и кашлем, мышечными болями и нарушением равновесия.

После купания в воде, богатой сине-зелеными водорослями, следует по возможности умыться чистой водой с мылом. Необходимо следить за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не глотали морскую воду.