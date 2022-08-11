Эстония решила в дальнейшем не участвовать в формате сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы — и Китая. Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что страна продолжит развивать конструктивные и прагматические отношения с Китаем, в том числе, отношения Европейского союза и Китая, исходя из основанных на правилах международного порядка и таких ценностей, как права человека.
Эстония выходит из формата сотрудничества Китая и стран Центральной и Восточной Европы
Эстония выходит из формата сотрудничества Китая и стран Центральной и Восточной Европы
Эстония участвовала в формате сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и Китая с 2012 года. После состоявшегося в феврале 2021 года саммита Эстония не принимала участие в мероприятиях формата сотрудничества.
Формат сотрудничества Китая и стран Центральной и Восточной Европы — это сотрудничество Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Латвии, Греции, Македонии, Черногории, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении и до последнего времени Эстонии.
В 2019 к ним присоединилась Греция. Это сотрудничество носит преимущественно торгово-экономический и инвестиционный характер, но в то же время охватывает и вопросы взаимоотношений в области культуры, туризма, науки и образования.