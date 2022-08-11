Эстония выходит из формата сотрудничества Китая и стран Центральной и Восточной Европы

Эстония решила в дальнейшем не участвовать в формате сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы — и Китая. Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что страна продолжит развивать конструктивные и прагматические отношения с Китаем, в том числе, отношения Европейского союза и Китая, исходя из основанных на правилах международного порядка и таких ценностей, как права человека.