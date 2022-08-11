В Мяннику в озере Вяйкеярв найдено тело утонувшего мужчины

В среду около полуночи полиции сообщили, что мужчина отправился в карьер на велосипеде, чтобы поплавать, но не вернулся домой и на телефонные звонки жены не отвечал. Полицейские позиционировали телефон мужчины и нашли на месте его личные вещи и велосипед.

В 1:36 к месту происшествия был привлечен Спасательный департамент, и прибывшие спасатели приступили к поиску мужчины с помощью дрона и катера, прилегающая территория была изучена как квадроциклом, так и поисковой собакой.