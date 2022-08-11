Сегодня днем в Мяннику в озере Вяйкеярв был найден утонувший мужчина, который ушел туда купаться вчера вечером.
В Мяннику в озере Вяйкеярв найдено тело утонувшего мужчины
В Мяннику в озере Вяйкеярв найдено тело утонувшего мужчины
В среду около полуночи полиции сообщили, что мужчина отправился в карьер на велосипеде, чтобы поплавать, но не вернулся домой и на телефонные звонки жены не отвечал. Полицейские позиционировали телефон мужчины и нашли на месте его личные вещи и велосипед.
В 1:36 к месту происшествия был привлечен Спасательный департамент, и прибывшие спасатели приступили к поиску мужчины с помощью дрона и катера, прилегающая территория была изучена как квадроциклом, так и поисковой собакой.
Рано утром в 4:36 поиски мужчины были прекращены. Через несколько часов спасатели продолжили поиски с помощью катера и был вызван водолаз для проверки дна водоема. Сегодня днем водолаз нашел утонувшего. Причина смерти будет установлена при вскрытии.
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