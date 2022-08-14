Как выжить в условиях карантина и самоизоляции, мы уже проходили. Запасались солью, гречкой, макаронами, средствами дезинфекции и туалетной бумагой. Затем началась война, и Спасательный департамент опубликовал другой «список выживания»: радиоприемник на батарейках, фонарик, зарядное устройство для мобильного телефона, LED-лампочки, горелки для приготовления пищи, питьевую воду, лекарства, супы в банках, опять макароны...
Мозговой штурм Rus.Postimees: секреты выживания в условиях экономического кризиса
Потом грянули топливный кризис и инфляция. Цены на элементарные продукты повышаются чуть ли не ежедневно. Премьер-министр публикует на своей странице в социальных сетях сковородку с лисичками и пойманную на удочку рыбку. Некоторые комментаторы трактуют эти фото как руководство к действию: делай, дескать, как Кая, и с голоду не умрешь.
Журналистам Rus.Postimees показалось, что пора взглянуть на проблему подготовки к выживанию более комплексно. Предлагаем вам результаты редакционного мозгового штурма. Как сейчас говорят, не все так однозначно.
Покупки впрок
Приведите в порядок, насколько это возможно, здоровье. Например, посетите стоматолога, удалите камни, поставьте пломбы. Особо обеспеченные могут обновить протезы. Также можно, обзаведясь рецептом от врача, семейного или специалиста, купите себе или родственнику новые медицинские вспомогательные средства, они есть не просят.
Еще можно купить впрок одежду. Базовые классические вещи хорошего качества будут носиться годами. Это же касается и обуви. Надеюсь, у вас хватит практичности не покупать ничего ультрамодного! Особая статья – секонд-хэнды, где при наличии терпения, удачи и свободного времени можно найти за пару евро почти новую брендовую вещь, которая тоже прослужит несколько лет. Этот же совет оценит молодежь творческих профессий, которая и без того пасется стайками в этих магазинах.
Пока инфляция не достигла катастрофических размеров, обновите бытовую технику: проверьте, не дышит ли на ладан ваш миксер или утюг. Покупать огромные морозилки, чтобы похоронить в глубокой заморозке килограммы мяса и рыбы вряд ли разумно: во-первых, электричества такие агрегаты едят немерено, а во-вторых, долго хранящиеся в них продукты теряют вкус.
Можно, конечно, сделать запасы продовольствия на годы вперед. Но кофе имеет обыкновение выдыхаться, а у консервов хоть и длительный, но все же определенный срок хранения. На оптовых базах, говорят, можно купить мешки сахара, муки или крупы весом до 50 кг. Но не завелась ли в мешках на момент покупки пищевая моль? Через месяц-другой их содержимое начнет пренеприятно шевелиться, и вам придется начинать изнуряющую затяжную борьбу не с инфляцией, а с молью. Сражались, знаем. Да и куда девать эти мешки? Как вариант: скооперироваться с друзьями и совместно арендовать мини-склад, так выйдет дешевле. Туда же можно отправить запасы сухих кормов для кошек и собак. Они долго хранятся. Хотя зловредная моль заводится и там. Также впрок можно закупить наполнители для кошачьего туалета, цены на них растут. Выгоднее всего покупать их не в магазинах, а на европейских сайтах.
Тем, кто делает домашние заготовки, следует запастись стеклянными банками: есть информация, что стекольные заводы в РФ и Украине остановили производство. Однако если учесть новую цену сахара и тарифы на электричество и газ, неизвестно, стоит ли тратить время на варенье и компоты.
В порядке эксперимента можно перейти на ручную стирку мелкого белья и мытье посуды вручную. Но и тут есть минусы: при работе посудомоечной машины воды тратится меньше, чем при отмывании кастрюль и сковородок своими руками. В общем, палка о двух концах.
Считаем деньги
Возможно, придется отказаться от развлечений. А вот следить за своими тающими финансами придется гораздо более внимательно и, как ни странно, тратить чуть больше. Например, пришел вам счет за квартиру 150 евро, а вы платите 160. Три-четыре месяца такой переплаты, глядишь – и помощь на зиму.
В банковских приложениях можно увидеть, на что тратятся деньги. Многих может удивить, на что улетают внушительные суммы: заказ еды, аренда самокатов... По паре евро туда-сюда – в неделю до 50 может набежать. На отоплении можно сэкономить только в частном доме или при наличии индивидуальных счетчиков. В многоквартирном доме стоимость отопления зависит от утепления всего дома, а это дело квартирного товарищества. Если же вы можете прикрутить свои радиаторы до бодрой прохлады, то купите термобелье – это удобно и согревает.
Пересядьте из собственного автомобиля на велосипед или общественный транспорт. Экономия на топливе, запчастях и ремонтах обеспечена!
И государство, и муниципалитеты предлагают разнообразные пакеты материальной помощи, о существовании которых многие нуждающиеся даже не подозревают. Изучите все предложения!
Пенсионерам жить вдвоем выгоднее, чем в одиночку. Это и понятно: одна пенсия уходит на коммунальные платежи, на вторую можно скромно жить до пятого числа следующего месяца. Или другой вариант: съехаться в одну квартиру, а вторую сдавать. Минусы тоже есть: с квартирантами должно повезти, ведь бороться с неплательщиками пенсионеру вряд ли под силу. Можно даже продать квартиру с получением денег сразу, а с передачей в собственность только после смерти. Но наследники могут не понять. В общем, проконсультируйтесь у нотариуса.