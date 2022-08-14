Мозговой штурм Rus.Postimees: секреты выживания в условиях экономического кризиса

Можно, конечно, сделать запасы продовольствия на годы вперед. Но кофе имеет обыкновение выдыхаться, а у консервов хоть и длительный, но все же определенный срок хранения. На оптовых базах, говорят, можно купить мешки сахара, муки или крупы весом до 50 кг. Но не завелась ли в мешках на момент покупки пищевая моль? Через месяц-другой их содержимое начнет пренеприятно шевелиться, и вам придется начинать изнуряющую затяжную борьбу не с инфляцией, а с молью. Сражались, знаем. Да и куда девать эти мешки? Как вариант: скооперироваться с друзьями и совместно арендовать мини-склад, так выйдет дешевле. Туда же можно отправить запасы сухих кормов для кошек и собак. Они долго хранятся. Хотя зловредная моль заводится и там. Также впрок можно закупить наполнители для кошачьего туалета, цены на них растут. Выгоднее всего покупать их не в магазинах, а на европейских сайтах.