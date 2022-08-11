Эстонские пограничники аннулировали визу стороннику российской агрессии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры, отметив, что во вторник вечером на Нарвский погранпункт прибыл мужчина с российским гражданством, направлявшийся в Россию. В ходе проверки документов эстонские пограничники решили провести с мужчиной обстоятельную беседу. Однако почти сразу выяснилось, что мужчина оправдывает и поддерживает страну-агрессора и ведущуюся ею войну против Украины. Его объяснения относительно цели поездки остались неясными.

«В нашей ежедневной работе мы по-прежнему обращаем большое внимание случаям использования военной символики, оправдания и поддержки агрессии, как среди тех, кто пересекает границу, так и в ходе обычного надзора за дорожным движением. В Эстонской республике нет места символике страны-агрессора, воинственно настроенным людям, ставящим своей целью провокации и на словах и на деле защищающиъ режим Путина», – пояснили в префектуре.