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Эстонские пограничники аннулировали визу стороннику российской агрессии

BNS
Эстонские пограничники аннулировали визу стороннику российской агрессии
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Нарвский погранпункт.
Нарвский погранпункт. Фото: Taavi Sepp

Эстонские пограничники аннулировали въездную визу в Эстонию мужчины, который, возвращаясь из Эстонии в России на погранпункте вступил с чиновниками в беседу и стал оправдывать агрессивную политику России.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры, отметив, что во вторник вечером на Нарвский погранпункт прибыл мужчина с российским гражданством, направлявшийся в Россию. В ходе проверки документов эстонские пограничники решили провести с мужчиной обстоятельную беседу. Однако почти сразу выяснилось, что мужчина оправдывает и поддерживает страну-агрессора и ведущуюся ею войну против Украины. Его объяснения относительно цели поездки остались неясными.

«В нашей ежедневной работе мы по-прежнему обращаем большое внимание случаям использования военной символики, оправдания и поддержки агрессии, как среди тех, кто пересекает границу, так и в ходе обычного надзора за дорожным движением. В Эстонской республике нет места символике страны-агрессора, воинственно настроенным людям, ставящим своей целью провокации и на словах и на деле защищающиъ режим Путина», – пояснили в префектуре.

После обстоятельной беседы эстонские пограничники решили аннулировать туристическую визу мужчины и отправили его в Россию.

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