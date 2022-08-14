Мир грибов чрезвычайно многообразен, и не только как объект изучения учеными-микологами. Путь от глянцевых страниц справочника до сковородки ароматного жаркого лежит через сосновые леса и березовые рощи, через бурелом и болота.
Грибы пленительного счастья
Олег Цымбаревич – гид-природовед RMK, автор книги «По грибы. В лес за смыслом». Искусство грибной охоты он постигал с семи лет, с бабушкой, потом с родителями. Олег считает, что каждый находит в лесу что-то свое: кто-то заготавливает грибы в промышленных масштабах, кто-то просто гуляет по лесопарку где-нибудь в Мустамяэ, попутно собирая, что попадается по дороге.
«Хотя считается, что в Эстонии каждый второй – грибник, из моих бесед во время экскурсий выяснилось, что регулярно в лесу мало кто бывает. Особенно плохо лес знают дети, – сожалеет Цымбаревич. – Но поговорить о грибах любят все».
«В грибном мире наступила глобализация! – восклицает миколог-энтузиаст Анатолий Тарасов. – Много лет бытовал миф, что эстонцы собирают только горькушки да лисички, ну иногда белые. Один из эстонских микологов даже заявил, что на востоке страны собирают те грибы, которыми на островах коров кормят. Сейчас все смешалось, и эстонцы продают на рынках грибы, о которых даже завзятые грибники из восточных волостей страны не знают. Это – воронковидная лисичка, ее еще называют финской, она серая, на вид не очень эффектная, но вкусная. Очень популярна в Скандинавии. Сейчас грибы начали собирать даже в Испании! В США раньше признавали только сморчки, а теперь и американцы переключились на другие грибы».
Многие обходят стороной пригородные и городские леса, опасаясь, что растущие там грибы полны тяжелых металлов и потому грозят разными напастями. Конечно, речь идет не о выросших на газонах в центре города шампиньонах – их лучше не трогать. «А лес сам по себе – самоочищающаяся система», – уверен знаток леса Цымбаревич , который сейчас предпочитает гулять по лесам с фотоаппаратом.
Лайфхак для грибников
В прошлом году в эстонских лесах заблудилось рекордное количество грибников – почти 150 человек. Отправляясь в лес, наденьте яркую одежду и возьмите с собой:
• полностью заряженный мобильный телефон,
• питьевую воду,
• свисток для отпугивания диких животных.
Источник: PPA
Умом грибницу не понять
Замечено: как только в экономике страны происходит спад, народ переходит на подножный корм, устремляясь в леса. Но нужно учитывать, что грибы – пища трудноперевариваемая, так как грибной белок находится в хитиновой оболочке. Поэтому при готовке грибы желательно измельчать, они будут лучше усваиваться.
«Есть даже поговорка: гриб и огурец в животе не жилец. Не зря китайские лекари говорят: грибы – это не еда, а лекарство», – делится знаниями Тарасов.
Буквально у каждого гриба можно найти полезные свойства. Например, считается, что лисички помогают от гельминтов, грузди – от ревматизма и легочных заболеваний. Сейчас в моде микродозы мухомора. «От боли в спине лично меня спасает водочная настойка на мухоморе. Берете одну часть мухомора, пять частей водки, пару недель настаиваете в темном месте и натираете больные места, – делится Тарасов. – Однако нужно понимать, что это все-таки не лекарства, а народные средства. Хотя и японская, и китайская грибная медицина вполне признаны специалистами».
Бывает ли так, что грибы начинают жить своей жизнью, вырастая, где им заблагорассудится? Говорят, что это зависит от экологии, от радиации… Всякое случается, но, как считает миколог-энтузиаст, дело не в экологии. «Весенний съедобный гриб "бабушкины ушки", который якобы растет только в экологически чистых районах, находили в Кохтла-Ярве неподалеку от нашего известного химического предприятия! У грибов свои законы! Например, самый ядовитый гриб – бледная поганка – в Эстонии встречается очень редко. Белых поганок, она же мухомор вонючий – полно, а вот бледной поганки нет. Трюфелей я тоже не находил!» – признается Тарасов.
Для Тарасова грибной мир – это и научная деятельность, и хобби, и дело жизни. Отведать грибов он тоже не прочь. А в блоге lodusegakoos на странице RMK и Анатолий, и Олег регулярно публикуют увлекательные статьи о природе. Анатолий переделывает на грибной лад известные поэтические строки. Очень складно у него это получается! И заголовок этому материалу, и первый подзаголовок – цитаты из Тарасова. Использовать свои меткие выражения Анатолий щедро разрешил, чем автор беззастенчиво и воспользовался.
Грибные маршруты
Тематические группы в соцсетях переполненных лисичками корзин и рассказами, кто и сколько набрал. Заветные грибные места, разумеется, хранятся в строжайшей тайне. Хотя в принципе это – секрет Полишинеля: судя по стоящим на обочинах машинам, по грибы традиционно ездят в Локса и Клоога, в Мяннику и Аэгвийду. Остров Найссаар всегда считался раем для грибников. Не отстает и Ида-Вирумаа – там свои заповедные места.
Но грибных мест в Эстонии становится все меньше. «Дело в том, что в молодых лесах грибы не растут. Мои любимые места – Причудье, Принаровье. Но в последнее время многие грунтовые дороги там заасфальтировали и эти леса стали более доступны. Заходишь в лес, а там бродят люди с мрачными физиономиями и ножами в руках. И с пластиковыми пакетами… А ведь почти по Чехову, в грибнике должно быть все прекрасно: и нож, и корзинка…» – рассуждает Тарасов.
«При нынешних ценах на бензин, – говорит Цымбаревич, – дешевле купить грибы на рынке, чем уезжать далеко от Таллинна даже в самые сладкие грибные места. Я предпочитаю окрестности столицы».
Нельзя собирать грибы, которые вы не знаете. Это аксиома и обсуждению не подлежит. Если есть хоть малейшее сомнение, оставьте этот гриб в лесу, зачем вам лишний непонятный, ведь много других – хороших.
А что на сковородку?
«Белую поганку путают с шампиньоном. Есть еще один очень ядовитый гриб, который один к одному похож на летнего опенка: галерина окаймленная, – рассказывает Тарасов. – Их очень трудно отличить визуально. Есть только два отличия: галерина не растет кучками и ножки внизу покрыты белым налетом. Но я видел фотографии, где к кучке летних опят сбоку пристроилась парочка галерин. Остается одно – не собирать летние опята, а дождаться осенних, у которых ядовитых двойников нет».
Не стоит собирать переросшие или червивые грибы. «А старый гриб можно наколоть на сучок, – поделился советом Тарасов, – и после высыхания ветер разнесет его споры по лесу». Наши собеседники, похоже, знают о грибах все. А кушанья грибные любят?
«К сыроежкам многие относятся презрительно, а я очень уважаю желтые сыроежки, они растут в болотистой местности. Вкуснейшее жаркое из них получается! – мечтательно произносит Олег Цымбаревич. – Уважаю супчик из маслят, соленые грузди. Жареные осенние опята – прекрасное блюдо!» А у Анатолия Тарасова любимое грибное блюдо – хрустящие грузди, соленые холодным способом. Да и от жареной картошечки с грибами он не откажется!
Комментарий
Иерархия грибного царства
КАТЕРИНА ПЕСОЦКИ, биолог Эстонского музея природы
Интерес к сбору грибов всегда присутствовал у жителей нашей страны. Могу судить об этом хотя бы по популярности нашей грибной выставки, проводимой в музее с 1946 года. На архивных черно-белых фотографиях запечатлены посетители, активно и с неподдельным интересом осматривающие экспозицию. Я сама 18 лет участвую в организации выставок и скажу наверняка: интерес к изучению грибов у жителей нашей страны не угасает. Часто люди стараются запомнить признаки тех видов грибов, которые еще не собирали. Ведь чем больше знаешь, тем больше шансов уйти из леса с полной корзиной разнообразных съедобных грибов, даже если край леса по количеству машин напоминает парковку возле супермаркета.
В семьях, где привыкли собирать грибы, выработались привычки, существуют определенные фавориты для стола, могут из поколения в поколения передаваться знания, как не перепутать и собрать именно привычные грибы, признаки которых знакомы еще с детства. И пожалуй, в любом случае очень сложно ошибиться и перепутать лисичку обыкновенную и белый гриб с другим видами. Легко различимы также млечники – рыжики, грузди, горькушки.
Что касается условно-съедобных грибов, то их потребление действует на каждого по-разному: один человек съест блюдо из ложной лисички и попросит добавки, а у другого человека, употребившего в пищу то же самое блюдо, возникнет проблема с пищеварительным трактом. И термическая обработка не играет роли.
Говоря об условно-съедобных грибах, хочу отметить, что некогда находящийся в статусе условно-съедобных грибов млечник серо-розовый имеет теперь статус ядовитого гриба. И с этим млечником, выделяющим прозрачный млечный сок, нужно быть осторожным. Лучше оставить его в лесу, не перепутав с другими видами млечников. Есть среди представителей грибного царства самые опасные – смертельно ядовитые. Перед походом в лес лучше поинтересоваться, как выглядят смертельно ядовитые виды грибов и по каким признакам их можно отличить от съедобных двойников. Больше всего случаев тяжелых отравлений в нашей стране связано с бледной поганкой и мухомором ядовитым. В нашей стране около десяти видов смертельно ядовитых грибов, о которых можно узнать из определителей или на нашей выставке. В этом году выставка пройдет с 8 по 18 сентября.