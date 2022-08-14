Грибы пленительного счастья

Олег Цымбаревич – гид-природовед RMK, автор книги «По грибы. В лес за смыслом». Искусство грибной охоты он постигал с семи лет, с бабушкой, потом с родителями. Олег считает, что каждый находит в лесу что-то свое: кто-то заготавливает грибы в промышленных масштабах, кто-то просто гуляет по лесопарку где-нибудь в Мустамяэ, попутно собирая, что попадается по дороге.

Лисички. Фото: Анатолий Тарасов

«Хотя считается, что в Эстонии каждый второй – грибник, из моих бесед во время экскурсий выяснилось, что регулярно в лесу мало кто бывает. Особенно плохо лес знают дети, – сожалеет Цымбаревич. – Но поговорить о грибах любят все».

«В грибном мире наступила глобализация! – восклицает миколог-энтузиаст Анатолий Тарасов. – Много лет бытовал миф, что эстонцы собирают только горькушки да лисички, ну иногда белые. Один из эстонских микологов даже заявил, что на востоке страны собирают те грибы, которыми на островах коров кормят. Сейчас все смешалось, и эстонцы продают на рынках грибы, о которых даже завзятые грибники из восточных волостей страны не знают. Это – воронковидная лисичка, ее еще называют финской, она серая, на вид не очень эффектная, но вкусная. Очень популярна в Скандинавии. Сейчас грибы начали собирать даже в Испании! В США раньше признавали только сморчки, а теперь и американцы переключились на другие грибы».

Олег Цымбаревич. Фото: личный архив