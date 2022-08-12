Что приходит вам на ум, когда вы представляете себе девушку за двадцать? Наверняка, сначала это образ молодой, ухоженной, красивой дамы. Хотя, насколько за двадцать? Ближе к тридцати? В таком случае, образ уже меняется. А что, если девушка выглядит молодо и ухоженно, а ей, простите... 35?
«Ты, конечно, молодая, но не настолько»: как перестать поддерживать бытовой эйджизм?
Кто-то справедливо заметит, что 35 – это все еще вполне себе молодо. Я тоже так думала и продолжаю думать. Мысль о том, что люди очень по-разному воспринимают возраст, возникла у меня после нескольких схожих случаев. В очередной раз представляясь своим коллегам, молодым девушкам, меня удивленно спросили: «А когда ты это все успела? Тебе сколько лет?». И я уверенно отвечаю – 24. Глаза коллеги меняются. Следует: «Ско-о-олько?! Я думала, мы одного возраста…».
Казалось бы, комплимент. Тебе 24, ты выглядишь моложе. Но с каких пор этот возраст вызывает такую неоднозначную реакцию? Почему 24 – это для кого-то НЕ молодо? Что такое молодо, что такое старо и почему все эти философские вопросы зачастую касаются только женщин?
Есть такой термин эйджизм. Короче говоря, это когда людей дискриминируют на основании его возраста. Зачастую, конечно, дискриминируют пожилых. Пожилые родственники забывают твое имя, неприятно пахнут, покрыты какими-то пятнами и говорят о больных суставах. Каждый раз, когда ты их встречаешь. От них веет смертью. Никому не нравится ощущение подступающей смерти.
То ли дело молодые. Они излучают свет. Они энергичные, красивые, пахнут чем-то свежим. А еще они быстрее делают работу. И могут родить детей. Короче, в современных реалиях, будучи старым, вы просто не можете ничего дать, а соответственно – никто в вас не нуждается. И так или иначе, люди боятся стать ненужными этому миру.
Однако, думаю вы замечали, что чаще эликсир молодости пытаются найти женщины. Недавно моя знакомая спросила, не продается ли в магазине косметики, котором я раньше работала, крем для кожи вокруг глаз. Я ответила, что крем такой есть (еще бы, для женщин производят крем для всех частей лица и тела. С одним и тем же составом и разной вариацией цен). Она поинтересовалась у меня, эффективен ли он. А я ответила, что никогда им не пользовалась и (да простит меня мой бывший работодатель) понятия не имею, что он вообще должен делать. И почему обычный крем для лица, на упаковке которого заявлено, что разгладится каждая морщинка (даже та, которая еще и не проступила), не разгладит морщины вокруг глаз?
Мне ответили: «Жесть. Ты, конечно, молодая... Но не настолько. Глаза в первую очередь выдают возраст».
Придется пропустить ту часть, где я пересказываю свой яростный монолог, рефлексируя в трубку своим друзьям спустя пять минут после того, как прочла это заявление. Пропустим и теоретическую часть, где приводятся данные Евростата или определение «возраста молодости» в Эстонии. Перейдем сразу к делу. Вы когда-нибудь слышали, чтобы морщины вызывали обеспокоенность у 24-летнего парня? Ну, свои собственные, а не той девушки, с которой он познакомился под утро в темном зале клуба, а потом решил проводить до дома.
Мужчина как хорошее вино: с годами… Ну, вы поняли. Люди по-разному относятся к возрасту, в зависимости от того, мужчина перед ними или женщина. По данным шведского исследования, женщины не довольны своим внешним видом на протяжении всей своей жизни, однако, взрослея, их уверенность в себе все же повышается. Можно долго возмущаться тем, что в длинном списке партнерш Ди Каприо по-прежнему нет девушек старше 25, а когда-то всеми обожаемые секс-символы, актрисы его же возраста, уже давно забыты.
Несправедливость эта существовала всегда. Феминизм – слишком молодое направление и пожинать его плоды мы сможем нескоро. И то, если каким-то способом донесем, что феминизм – это не про «истребить всех мужиков». Кстати, кому-то это покажется абсурдным, но в 90% случаев, когда малознакомый человек узнает, что я феминистка, мне приходится проводить лекцию «Как так вышло, что будучи феминисткой я нормально отношусь к мужчинам» и лекцию «Как не позориться перед людьми и научиться гуглить термины, в которых считаешь себя экспертом». Короче говоря, нужно время.
Второй момент. А если я не хочу выглядеть моложе (не могу не подчеркнуть, что у меня дергается глаз, когда я так выражаюсь, потому что считаю себя самой что ни на есть молодой)? Есть вообще вариант просто принимать свой возраст? Не использовать ботокс, филлеры, все те же десять кремов с идентичным составом по 50 евро за банку? Не поймите неправильно, я не против ухода за кожей, поддержания ее эластичности. И даже не против косметологических процедур. Потому что я понимаю, зачем это происходит. Я понимаю, что от привычной системы не так то и легко отречься, тем более когда каждая третья реклама в инстаграме призывает тебя подписаться на косметолога или купить очередной чертов крем. Я понимаю, что тот же инстаграм пестрит лишь обнаженными телами молодых девушек, чистыми и бархатными лицами. Знаю, что мы забываем, как выглядит настоящее тело, а любые признаки возраста кажутся нам неестественными и пугающими. Мне лишь кажется, что важно быть честным с самим собой и не усугублять возможные комплексы других людей.
Недавно меня гримировали. В комнату зашла моя коллега и спросила, как мне макияж. Я ответила, что выгляжу на все 35. Коллеге, предполагаю, около сорока. Она изменилась в лице и спросила: «А 35 – это много?». Я ответила, что нет. Просто мне – 24. И я бы хотела выглядеть на 24, пока еще свежесть эта самая не улетучилась и энергия не покинула. А в 35 – на 35. В следующий раз буду поаккуратнее.