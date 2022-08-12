«Ты, конечно, молодая, но не настолько»: как перестать поддерживать бытовой эйджизм?

Мужчина как хорошее вино: с годами… Ну, вы поняли. Люди по-разному относятся к возрасту, в зависимости от того, мужчина перед ними или женщина. По данным шведского исследования, женщины не довольны своим внешним видом на протяжении всей своей жизни, однако, взрослея, их уверенность в себе все же повышается. Можно долго возмущаться тем, что в длинном списке партнерш Ди Каприо по-прежнему нет девушек старше 25, а когда-то всеми обожаемые секс-символы, актрисы его же возраста, уже давно забыты.

Несправедливость эта существовала всегда. Феминизм – слишком молодое направление и пожинать его плоды мы сможем нескоро. И то, если каким-то способом донесем, что феминизм – это не про «истребить всех мужиков». Кстати, кому-то это покажется абсурдным, но в 90% случаев, когда малознакомый человек узнает, что я феминистка, мне приходится проводить лекцию «Как так вышло, что будучи феминисткой я нормально отношусь к мужчинам» и лекцию «Как не позориться перед людьми и научиться гуглить термины, в которых считаешь себя экспертом». Короче говоря, нужно время.

Второй момент. А если я не хочу выглядеть моложе (не могу не подчеркнуть, что у меня дергается глаз, когда я так выражаюсь, потому что считаю себя самой что ни на есть молодой)? Есть вообще вариант просто принимать свой возраст? Не использовать ботокс, филлеры, все те же десять кремов с идентичным составом по 50 евро за банку? Не поймите неправильно, я не против ухода за кожей, поддержания ее эластичности. И даже не против косметологических процедур. Потому что я понимаю, зачем это происходит. Я понимаю, что от привычной системы не так то и легко отречься, тем более когда каждая третья реклама в инстаграме призывает тебя подписаться на косметолога или купить очередной чертов крем. Я понимаю, что тот же инстаграм пестрит лишь обнаженными телами молодых девушек, чистыми и бархатными лицами. Знаю, что мы забываем, как выглядит настоящее тело, а любые признаки возраста кажутся нам неестественными и пугающими. Мне лишь кажется, что важно быть честным с самим собой и не усугублять возможные комплексы других людей.