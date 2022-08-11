Гражданин Украины на машине прорвался через эстонско-российскую границу

Украинец на автомобиле с местными номерами проехал через погранпункт без проверки, пишет псковское издание «Лента Новости». По данным издания, он использовал для этого полосу движения грузовиков, где нет никаких физических преград.

По данным издания, они узнали об инциденте из своих источников, и говорят, что это не первый случай.

Отвечая на запрос Lõuna-Eesti Postimees, во вторник пресс-секретарь PPA Рагне Кейск подтвердила инцидент.

«Вечером девятого августа через погранпереход Лухамаа в Эстонию въехал гражданин Украины. Поскольку мужчина прибыл в страну на битой машине и сам подтвердил, что выехал из РФ, не пройдя пограничный контроль, то изначально пограничники задержали мужчину», – пояснил Кейск.

«Его доставили в отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств. Мужчина был трезв, у него были законные основания для пребывания в стране, он не совершал здесь никакого преступления. После основательной беседы ему разрешили продолжить путь», – добавил Кейск.