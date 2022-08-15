В конце июля статистика показывала стабильное присутствие коронавируса в нашей жизни. Всего выявили немногим менее пяти тысяч случаев заболевания, а Департамент здоровья отметил даже небольшой рост заболеваемости. Коэффициент заражения R держится сейчас на уровне примерно 1,14, уровень риска распространения коронавируса признан средним.
Вирусы как часть жизни: мой до дыр и никаких контактов
Новая волна неизбежна
Все это не значит, что можно расслабиться: по состоянию на 1 августа в больницах Эстонии с коронавирусом находились 146 пациентов. Были среди них те, кто лежал в отделении интенсивной терапии, были и подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких. Специалисты признают, что к осени ситуация может ухудшиться, весьма вероятна очередная волна пандемии. По мнению доктора прикладной вирусологии, профессора Андреса Меритса, которое он высказал еще в начале лета, Covid-19 не оставит нас в покое и вакцины еще очень пригодятся. «То, что будет новая волна коронавирусных инфекций – неизбежно. Причина не только в изменчивости вируса, но и в том, что иммунитет, полученный от вакцины или после перенесенного заболевания, достаточно быстро ослабевает. Защита от инфекции падает, и это создает вирусу хорошие условия для размножения», – пояснил профессор. В таких условиях подумать о предстоящей осени нужно не только людям, заботящимся о своем здоровье, но и предприятиям. Практика последних лет показала, что удар пандемии по бизнесу был очень болезненным и многие сферы до сих пор работают с оглядкой на возможные ограничения.
Вентиляция и тестирование
Исполнительный директор Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов Киллу Майдла рассказала нашему изданию, что гостиницы и рестораны уже сейчас не сидят сложа руки в ожидании новой волны. Многие предприятия индустрии гостеприимства и общественного питания с 2020 года инвестировали немалые деньги в системы вентиляции. Их эффективность повысили специальными фильтрами, плюс началась установка дополнительных воздухоочистительных устройств для удаления вирусных частиц и бактерий из воздуха. Также компании в течение всего лета внимательно следили за безопасностью здоровья на рабочем месте, так как это жизненно важно для сектора обслуживания и общепита.
По словам Майдла, здесь постоянно наблюдается нехватка рабочей силы. Поэтому ресторанам и отелям важно избегать вспышек инфекции – это сразу превращает ситуацию с рабочей силой в кошмар и при плохом сценарии может закончиться даже закрытием заведения. Чтобы такого не случилось, руководители применяют экспресс-тесты, при появлении у сотрудников симптомов простуды их сразу отправляют домой. В заведениях всегда в пределах досягаемости есть средства индивидуальной защиты. «Используются все эффективные методы для защиты здоровья и членов коллектива, и посетителей», – заверила Киллу Майдла.
Серьезно готовятся к осеннему периоду и предприятия культуры. Руководитель пресс-службы театра «Эстония» Марион Леппик говорит, что все находятся в отношении пандемии «на низком старте» и готовы немедленно реагировать. «Мы помним о своей ответственности и перед аудиторией, и перед нашими сотрудниками, – говорит Леппик. – Дезинфицирующие средства доступны в театре «Эстония» повсюду: в зрительном зале, за сценой, в служебных помещениях. В случае необходимости везде будут маски, в отделах они уже сейчас есть. Сейчас мы работаем над тем, чтобы с началом осеннего сезона посетители театра могли заранее сделать онлайн-заказ на время антракта. Это поможет избежать скоплений людей в очереди в буфет и избежать лишних контактов».
Комментарий
Развлечения – это чей-то кусок хлеба
КИЛЛУ МАЙДЛА, исполнительный директор Эстонской ассоциации гостиниц и ресторанов
Я очень надеюсь, что страна будет действовать мудро, и уровень информированности и вакцинации среди пожилых людей и групп риска значительно повысится. У государства был план по увеличению количества больничных мест – очень важно, чтобы это на самом деле было сделано. Самым несправедливым было бы снова решать проблему, просто ограничив какой-то сектор бизнеса. Ограничения предыдущего сезона не оказали должного влияния на распространение болезни, но оказали существенное негативное влияние на предпринимателей и людей, работающих в отрасли. Однако я оптимист и верю, что решения будут рассмотрены, хорошо проанализированы, и мы достигли той стадии, когда мы можем жить с коронавирусом. Если же не можем и окажется необходимым закрыть какой-то сектор бизнеса, то пусть это будет компенсировано. Надо понимать: что для одного – развлечение, для другого – работа и его кусок хлеба. Этот важный факт нельзя игнорировать и просто урезать доходы большого количества людей.
На вопросы отвечает Министерство социальных дел и Касса здоровья
– Остается ли COVID-19 опасным для общества?
– Уровень риска заражения коронавирусом в Эстонии на начало августа средний, и этот уровень пересматривается еженедельно. При подготовке плана обеспечения готовности к COVID-19 мы рассмотрели несколько сценариев: легкая, тяжелая и новая пандемия. Разумно быть готовыми к любому из них. Однако люди из групп риска (пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями) всегда чаще других попадают в больницы.
– Какие ограничения ожидаются осенью в нашей жизни?
– В ожидании вирусного сезона цель государства состоит в том, чтобы общество осталось максимально открытым. Ограничения будут вводить только в том случае, если они будут неизбежно необходимы для защиты здоровья человека.
– Что государство и сами люди могут сейчас сделать, чтобы избежать ограничений в связи с пандемией?
– Каждый человек может внести свою лепту в сохранение открытости общества. Сегодня вакцинация остается самым важным инструментом в борьбе с COVID-19, поскольку она защищает от тяжелого протекания заболевания и госпитализации. Цель – к концу 2022 года достичь 75-процентного охвата первичным курсом вакцинации всех старше 12 лет.
– Стоит ли тем, кто получил три инъекции, делать укол второй бустерной дозой?
– Вторая бустерная доза рекомендуется экспертным комитетом по иммунопрофилактике для групп риска не менее чем через шесть месяцев после последней дозы или после перенесенного заболевания COVID-19. На сегодня есть данные, которые подтверждают эффективность вакцинации групп риска, домов престарелых и медицинских работников второй бустерной дозой. Это снижает риск тяжелого течения заболевания и риск заражения по сравнению с теми, кто был вакцинирован только одной бустерной дозой. Пока нет достаточных данных об эффективности вакцинации дополнительной бустерной дозой лиц, которые не входят в группу риска. Однако любой, у кого прошло более шести месяцев с момента первой бустерной дозы или кто переболел COVID-19 более шести месяцев назад, может пройти вакцинацию.
– Достаточно ли в стране вакцин, чтобы любой человек мог сделать прививку?
– Да. Сделать прививку может любой желающий. Пункты вакцинации можно найти на веб-сайтах vaccina.ee и digilugu.ee. Вы также можете получить информацию о возможностях вакцинации у своего семейного врача.
– Поступит ли на рынок новая вакцина, учитывающая новые штаммы коронавируса?
– Чтобы адаптированные вакцины вышли на рынок Европейского союза, включая Эстонию, Европейское агентство по лекарственным средствам должно сначала предоставить им разрешение на продажу. Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам рассматривает заявки на получение разрешений на продажу индивидуальных версий вакцины против COVID-19 компании Pfizer/BioNTech Comirnaty и вакцины против COVID-19 компании Moderna Spikevax. Поступление вакцин на рынок также зависит от хода переговоров между производителями и Европейской комиссией. Если все необходимые процедуры пройдут без серьезных препятствий, первые адаптированные вакцины мы сможем увидеть на рынке в октябре-ноябре этого года.
Оспа – не повод для паники
Не успели мы немного отойти от пандемии коронавируса, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новую чрезвычайную ситуацию в глобальном масштабе. На этот раз причиной стала вспышка оспы обезьян.
Одновременно Департамент здоровья вновь напоминает, что коронавирус нас не покинул и перед холодным сезоном гражданам стоило бы сходить на вакцинацию. Мы выяснили, что ждет страну осенью и не закроют ли нас снова по домам.
Как пояснила нашей газете советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко, риск заражения населения оспой обезьян в целом сейчас низкий. Симптомы обезьяньей оспы аналогичны симптомам обыкновенной оспы, но мягче. Клиническое течение болезни обычно легкое, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Обычно это заболевание проходит само. Смертность выше у детей, у молодых людей и у людей с ослабленным иммунитетом. Закрывать всех по домам не имеет смысла: оспа обезьян не передается легко от человека к человеку, заражение требует длительного и тесного контакта. Вероятность распространения оспы обезьян высока среди людей с рискованным сексуальным поведением (много половых партнеров, участие в сексуальных сетевых мероприятиях, в том числе мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, или МСМ). Во избежание заражения важно соблюдать общие правила гигиены и избегать случайных половых контактов.
Массовая вакцинация от обезьяньей оспы пока не планируется. Вакцинировать рекомендуется тех, кто уже был в тесном контакте с заболевшим оспой в период контагиозности, особенно домочадцев и половых партнеров. Мы задали вопрос, должны ли что-то предпринимать заведения, где возможен контакт с заболевшим, такие как спортивные клубы, спа, бассейны и так далее, чтобы не стать местом распространения обезьяньей оспы? Донченко пояснила, что достаточно соблюдать обычные правила гигиены, мыть и дезинфицировать поверхности.