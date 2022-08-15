Вирусы как часть жизни: мой до дыр и никаких контактов

Новая волна неизбежна

Все это не значит, что можно расслабиться: по состоянию на 1 августа в больницах Эстонии с коронавирусом находились 146 пациентов. Были среди них те, кто лежал в отделении интенсивной терапии, были и подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких. Специалисты признают, что к осени ситуация может ухудшиться, весьма вероятна очередная волна пандемии. По мнению доктора прикладной вирусологии, профессора Андреса Меритса, которое он высказал еще в начале лета, Covid-19 не оставит нас в покое и вакцины еще очень пригодятся. «То, что будет новая волна коронавирусных инфекций – неизбежно. Причина не только в изменчивости вируса, но и в том, что иммунитет, полученный от вакцины или после перенесенного заболевания, достаточно быстро ослабевает. Защита от инфекции падает, и это создает вирусу хорошие условия для размножения», – пояснил профессор. В таких условиях подумать о предстоящей осени нужно не только людям, заботящимся о своем здоровье, но и предприятиям. Практика последних лет показала, что удар пандемии по бизнесу был очень болезненным и многие сферы до сих пор работают с оглядкой на возможные ограничения.