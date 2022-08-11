Полиция развернула операцию по поиску пропавшей в море близ Хийумаа женщины

По словам чиновника морской спасательной и пограничной группы в Кярдла Вахура Пихламяги, в 8:30 утра в четверг в центр тревоги позвонил молодой человек, по словам которого он со своей подругой на надувных досках (SUP) для аэросерфинга отправились от островка Русераху к юго-восточному побережью острова Хийумаа.

Расстояние от островка до побережья Хийумаа составляет около 1,8 километров, однако сильный встречный ветер отогнал доску, на которой плыла женщина, от берега. Ее приятель вскоре потерял подругу из виду. Через два с половиной часа он добрался до Хийумаа и сообщил о происшествии в полицию.

Как сказал Вахур Пихламяги, в ходе развернутой полицией поисковой операции пришлось обследовать большой район. Через 40 минут женщину удалось найти на доске в море в районе хийумааского порта Мустапя. Женщина была в шоковом состоянии и очень уставшая. Медики «скорой помощи» проверили состояние ее здоровья, к счастью, в остальном с ней было все в порядке, заверил Пихламяги.

Как выяснили в полиции, группа из девяти молодых людей заночевала на островке Русераху, а в четверг утром двое из них решили на досках SUP добраться до Хийумаа.

«Сильный встречный ветер разбросал мужчину и женщину так, что они потеряли друг друга из виду. Сегодня неблагоприятная погода для гребли на доске, тем более, что аэросерфинг – не для открытого моря, а для поездок вдоль берега. К сожалению, у молодых людей с собой не было и спасательного снаряжения, крайне необходимого для плавания в море. Всегда надо считаться и с погодой, и со своими возможностями», – подчеркнул Пихламяги.