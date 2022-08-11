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«Новости в 7» за 11 августа: россиянам запретят въезд в Эстонию, в Украине оцифровывают памятники и отечественная селфмейд-дива

Kanal 7
«Новости в 7» за 11 августа: россиянам запретят въезд в Эстонию, в Украине оцифровывают памятники и отечественная селфмейд-дива
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Правительство запретило въезд в Эстонию гражданам России с выданными эстонскими властями Шенгенскими визами

- В Украине зарубежные специалисты и местные волонтеры делают трехмерный архив памятников архитектуры и культуры

- В этом году в Эстонии выявлено 42 случая энцефалита; обязательно берите с собой телефон, когда идете в лес!

- Когда речь идет о миллионном наследстве, доверять нельзя никому, даже самым близким родственникам. Очередной урок дает циничная криминальная история из Бразилии

- Франция и Португалия борются с мощными лесными пожарами; в США спасли от гибели тысячи собак

- Чтобы стать звездой шоу-бизнеса, не обязательно иметь богатого отца или мужа-олигарха, главное - желание! Певица Лора Фебруари на своем примере показывает, как сделать бренд имени себя

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 11 августа.

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