Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 11 августа: запрет россиянам въезда в Эстонию, в Украине оцифровывают памятники и отечественная селфмейд-дива
Сегодня в выпуске:
- Правительство запретило въезд в Эстонию гражданам России с выданными эстонскими властями Шенгенскими визами
- В Украине зарубежные специалисты и местные волонтеры делают трехмерный архив памятников архитектуры и культуры
- В этом году в Эстонии выявлено 42 случая энцефалита; обязательно берите с собой телефон, когда идете в лес!
- Когда речь идет о миллионном наследстве, доверять нельзя никому, даже самым близким родственникам. Очередной урок дает циничная криминальная история из Бразилии
- Франция и Португалия борются с мощными лесными пожарами; в США спасли от гибели тысячи собак
- Чтобы стать звездой шоу-бизнеса, не обязательно иметь богатого отца или мужа-олигарха, главное - желание! Певица Лора Фебруари на своем примере показывает, как сделать бренд имени себя
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 11 августа.