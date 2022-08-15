От редакции ⟩ Изобретая велосипед?

Есть в Таллинне даже стратегия развития велосипедного движения. Правда, когда несколько лет назад журналисты пытались раздобыть о ней более точную информацию, ней вышла некоторая заминка. Зато город поспешно начал рисовать вдоль улиц красные полосы для велосипедистов. Кое-где даже появились настоящие велодорожки, как, например, в Копенгагене (мы же Европа).

Однако вместо радости и комфорта началась головная боль. Дорожки возненавидели все. Где-то они внезапно обрывались (начинались?), где-то упирались в бордюры (кто-то налетел на такой бордюр и получил травму), где-то представляли откровенную опасность. Чья-то светлая голова попыталась выслать велосипедистов на выделенные для общественного транспорта полосы, но перспектива подстроиться под автобус не порадовала никого. А велосипедная разметка в районе железнодорожного вокзала (результат свежего порыва городских планировщиков) стала причиной многочисленных пробок и заторов. Но, как подчеркивается, приоритет в Таллинне отдан не автомобилистам – экология ж! Так что терпите.

Но можно и похвалить. Первое – за начинание. Инициатива не должна быть наказуемой. Все больше людей пересаживается с автомобилей на велосипеды и самокаты (пока что отдельную головную боль для всех участников движения). Понятно, что всем нужно пространство, и его невозможно организовать за год и даже за пару лет. Понятно, что нужно планирование без поспешных решений, которые вместо пользы и политических очков (будем честны) вызывают лишь гнев населения. Это проблема не только Таллинна. Наши города не приспособлены для легкого транспорта, это особенности планировки прошлого века. Второе, что достойно похвалы – эти идеи все же реализуются и местами очень даже неплохо. Если говорить о Таллинне, прекрасны велодорожки в парке Тондираба, лесу Ярве, строится новая в Ласнамяэ.