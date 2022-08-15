Эстония гордится своей экологической политикой. Несколько лет назад Таллинн официально обозначил свою позицию по поводу «зеленого поворота», о котором нам теперь стараются напомнить при каждом удобном случае. Прошлой осенью усилия были замечены: город завоевал титул Зеленой столицы Европы.
От редакции ⟩ Изобретая велосипед?
Есть в Таллинне даже стратегия развития велосипедного движения. Правда, когда несколько лет назад журналисты пытались раздобыть о ней более точную информацию, ней вышла некоторая заминка. Зато город поспешно начал рисовать вдоль улиц красные полосы для велосипедистов. Кое-где даже появились настоящие велодорожки, как, например, в Копенгагене (мы же Европа).
Однако вместо радости и комфорта началась головная боль. Дорожки возненавидели все. Где-то они внезапно обрывались (начинались?), где-то упирались в бордюры (кто-то налетел на такой бордюр и получил травму), где-то представляли откровенную опасность. Чья-то светлая голова попыталась выслать велосипедистов на выделенные для общественного транспорта полосы, но перспектива подстроиться под автобус не порадовала никого. А велосипедная разметка в районе железнодорожного вокзала (результат свежего порыва городских планировщиков) стала причиной многочисленных пробок и заторов. Но, как подчеркивается, приоритет в Таллинне отдан не автомобилистам – экология ж! Так что терпите.
Недавний вице-мэр Андрей Новиков подчеркивал, что разметка дорожек была выполнена полностью из экологически чистого материала. Наверное, поэтому она быстро начала стираться. Сколько денег стерлось вместе с дорожками, история умалчивает.
Но можно и похвалить. Первое – за начинание. Инициатива не должна быть наказуемой. Все больше людей пересаживается с автомобилей на велосипеды и самокаты (пока что отдельную головную боль для всех участников движения). Понятно, что всем нужно пространство, и его невозможно организовать за год и даже за пару лет. Понятно, что нужно планирование без поспешных решений, которые вместо пользы и политических очков (будем честны) вызывают лишь гнев населения. Это проблема не только Таллинна. Наши города не приспособлены для легкого транспорта, это особенности планировки прошлого века. Второе, что достойно похвалы – эти идеи все же реализуются и местами очень даже неплохо. Если говорить о Таллинне, прекрасны велодорожки в парке Тондираба, лесу Ярве, строится новая в Ласнамяэ.
Но все это техническая часть, решить которую проще всего. Самая тяжелая работа – это перестройка сознания. Пока автомобилисты, велосипедисты и самокатчики будут ненавидеть друг друга, а пешеходы – ненавидеть всех, ничего не изменится. Пока по велодорожкам будут маршировать прогуливающиеся горожане (привет посетителям парка Тондираба), а водители автомобилей, завидев – о ужас – не спешившегося перед пешеходным переходом велосипедиста, прибавлять газ и сигналить, ничего не изменится. Можно оборудовать велодорожки, трассы для самокатов, тропы для пешеходов, влюбленных пар, пенсионеров. Можно, наверное, оборудовать каждому персональный тротуар. Но пока не появится чувство взаимного уважения, пока мы не научимся думать не только о себе, но и о других, техническое оснащение будут бесполезным. Как говорил классик, разруха не в клозетах, а в головах.