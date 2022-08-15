Андрей Гудим ⟩ Вопросы атомным лоббистам

Мне бы не хотелось, чтобы Эстония стала испытательным полигоном. Лучше предоставить право обкатки ядерным державам, у которых есть огромные незаселенные территории, знания и ресурсы для экспериментов. Пусть они разрабатывают и доказывают безопасность новых систем на своей территории. И за свой, а не за наш счет.

Далее, хотелось бы понять будущие планы по эксплуатации реакторов. Классическая схема уранового реактора не оставляет никаких сомнений, что проблемы с отработавшим реактором и с судьбой отработанного топлива неизбежны. Почему надо торопиться и строить АЭС с этим реактором, а не подождать оборудование четвертого поколения? Потому что нет надежды на него в ближайшие 20 лет? И реактор, и технологии, и схема строительства АЭС, которую нам сегодня предлагают, не дают никакой надежды на независимую энергетику. Все, что будет связано с АЭС, будет импортным, все будет контролироваться держателями патентов. Такая энергетическая стратегия не кажется надежной ни в краткосрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе.

Мы будем полностью зависеть от поставок импортного топлива. Особенно если учесть, что запасы урана 235 в мире ограничены. Как выяснилось с началом войны в Украине, очень большая доля урана для мирового рынка обогащалась в России. Все настолько зависимы от него, что даже энергетический сектор США лоббировал выведение этой отрасли из-под санкций с самого начала войны. Мы будем зависимы от поставок топлива не только энергетически, но и политически. Fermi утверждает, что не планируют покупать топливо в России. Сейчас можно обещать что угодно. Как пойдет дело на практике – не знает никто. Мы также будем полностью зависеть от волатильности цен на уран 235. На наш регион особенно будут влиять интересы продавцов урана из США и России. Это одно из важных косвенных влияний на наш энергетический рынок и на нашу безопасность. Сомневаюсь, что ЕС предложит организовать общие закупки, как это сейчас пытаются делать с нефтью и газом.