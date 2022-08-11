В пятницу в 18:00 в селе Мустйыэ на одноименном железнодорожном переезде пройдет акция протеста его жителей, так как волостная управа Ании хочет ликвидировать сообщение между селом Мустйыэ и железнодорожной станцией Мустйыэ.
Жители села Мустйыэ организуют акцию протеста
Жители села Мустйыэ организуют акцию протеста
Жители села Мустйыэ не собираются молча мириться с исчезновением доступа к общественному транспорту: исчезнет железнодорожное сообщение, исчезнут и рабочие места.
По словам жителей села, волостная управа игнорируют проблему, и, к сожалению, когда соединение будет ликвидировано, по железнодорожному мосту начнет курсировать альтернативное движение: там неоднократно случались аварии, в результате которых погибли жители села.
Деревня Мустйыэ – это малонаселенное село в волости Ания Харьюского уезда, где поезд – единственный вид общественного транспорта.