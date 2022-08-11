Чт, 11.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Жители села Мустйыэ организуют акцию протеста

BNS
Жители села Мустйыэ организуют акцию протеста
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

В пятницу в 18:00 в селе Мустйыэ на одноименном железнодорожном переезде пройдет акция протеста его жителей, так как волостная управа Ании хочет ликвидировать сообщение между селом Мустйыэ и железнодорожной станцией Мустйыэ.

Жители села Мустйыэ не собираются молча мириться с исчезновением доступа к общественному транспорту: исчезнет железнодорожное сообщение, исчезнут и рабочие места.

По словам жителей села, волостная управа игнорируют проблему, и, к сожалению, когда соединение будет ликвидировано, по железнодорожному мосту начнет курсировать альтернативное движение: там неоднократно случались аварии, в результате которых погибли жители села.

Деревня Мустйыэ – это малонаселенное село в волости Ания Харьюского уезда, где поезд – единственный вид общественного транспорта.

Ключевые слова
Наверх