Жители села Мустйыэ организуют акцию протеста

В пятницу в 18:00 в селе Мустйыэ на одноименном железнодорожном переезде пройдет акция протеста его жителей, так как волостная управа Ании хочет ликвидировать сообщение между селом Мустйыэ и железнодорожной станцией Мустйыэ.