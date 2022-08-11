В субботу пройдет эстонский ночной забег Neptunas

В 22:00 перед торговым центром Юлемисте участники соревнований будут отправлены на экспериментальную трассу Ülemiste City с четырьмя последовательными стартами.

Артисты, собравшиеся вдоль трассы, подбодрят участников, создадут особую атмосферу и незабываемые впечатления для любителей спорта. На обеих дистанциях ведется электронный хронометраж, а завершивших забег участников наградят медалью и подарками от спонсоров.

В связи с ночным забегом в субботу вечером в районе Юлемисте и вокруг одноименного торгового центра произойдут значительные изменения в движении.

С 21:00 до 23:55 для безопасности участников района Юлемисте запрещено движение автотранспорта (за исключением трамваев, обслуживающих Таллиннский аэропорт, автомобилей экстренных служб и сотрудников аэропорта).

Организаторы просят участников ночного забега не парковаться у центра Юлемисте – для них обеспечена бесплатная парковка на специально отведенных стоянках Ülemiste City.