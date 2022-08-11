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Цены на электричество в Европе бьют рекорды, всему виной лесные пожары и аномальная жара

PM Majandus
Цены на электричество в Европе бьют рекорды, всему виной лесные пожары и аномальная жара
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Линии электропередачи во Франции.
Линии электропередачи во Франции. Фото: PASCAL ROSSIGNOL

Европейские цены на электроэнергию установили новые рекорды в четверг, поскольку аномальная жара ограничивает поставки энергии, а во Франции бушуют лесные пожары, сообщает Bloomberg.

Рост цен на электроэнергию отражает напряженность на рынке природного газа, поскольку Россия сокращает поставки, в то время как Европа пытается пополнить запасы на зиму. Снижение мощности ядерных реакторов, а также слабая ветровая и гидроэнергетика усугубили давление.

Ориентировочные цены на электроэнергию в Германии на следующий год выросли на целых 6,6% до рекордных 455 евро за мегаватт-час на Европейской энергетической бирже. Цена французского контракта выросла на целых 7,8%, достигнув 622 евро за мегаватт-час.

Аномальная жара этим летом увеличила спрос, но и усугубила перебои с поставками, поскольку основные водные пути, используемые для выработки гидроэлектроэнергии, охлаждения атомных электростанций и транспортировки энергоносителей, высохли.

Франция находится в особенно сложной ситуации, поскольку более половины ее атомных электростанций отключены из-за проведения технического обслуживания. Обычно страна экспортирует энергию, но в этом году они стали нетто-импортером, вынуждая соседние страны сжигать больше газа. В стране также бушуют лесные пожары, что побудило президента Эммануэля Макрона обратиться за помощью ко всей Европе и призывать людей тушить лесные пожары вместе с десятком тысяч французских пожарных. 

Энергодефицит побудил Великобританию предупредить о узком разрыве между спросом и предложением в четверг. Хотя сетевой оператор страны National Grid заявил, что производства достаточно, это еще одна трудность, с которой столкнулась европейская электроэнергетическая система в этом году.

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