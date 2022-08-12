В Эстонии оценили возможность въезда россиян в страну через Латвию или Финляндию

То есть человек, например, с испанской визой может беспрепятственно пересечь российско-эстонскую границу. Также нет никаких препятствий для въезда в Эстонию через территорию других государств — например, Латвии или Финляндии, сообщает rus.err.ee.

«Дополнительного пограничного контроля в этих пунктах со стороны Эстонии не будет. И если другое государство, являющееся членом Шенгенской зоны, взяло на себя ответственность и разрешило въезд гражданину Российской Федерации на территорию Шенгена, то в свете свободного передвижения внутри Шенгенской зоны у такого человека есть право посетить и все остальные страны», – заверил вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаар.