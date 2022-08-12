Правительство утвердило санкцию, ограничивающую как выдачу виз гражданам РФ, так и въезд в страну с внешней границы по шенгенской визе. Но это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.
В Эстонии оценили возможность въезда россиян в страну через Латвию или Финляндию
То есть человек, например, с испанской визой может беспрепятственно пересечь российско-эстонскую границу. Также нет никаких препятствий для въезда в Эстонию через территорию других государств — например, Латвии или Финляндии, сообщает rus.err.ee.
«Дополнительного пограничного контроля в этих пунктах со стороны Эстонии не будет. И если другое государство, являющееся членом Шенгенской зоны, взяло на себя ответственность и разрешило въезд гражданину Российской Федерации на территорию Шенгена, то в свете свободного передвижения внутри Шенгенской зоны у такого человека есть право посетить и все остальные страны», – заверил вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаар.
При этом, по словам Урмаса Рейнсалу, на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы.