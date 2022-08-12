При покупке подержанного автомобиля есть риск получить дорогое принудительное страхование

В первой половине этого года Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) разослал более 30 тысяч напоминаний, которые позволят избежать дорогого принудительного страхования. Если оставить это напоминание без внимания, придется оплатить автоматическое платежное извещение о дорожном страховании. В первом полугодии ФДС выдал 12 240 платежных извещений.

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, при покупке транспортного средства возникает опасность получить дорогое принудительное страхование, если новый владелец не проверит действие дорожного страхования после регистрации транспортного средства в Департаменте транспорта. «Если на транспортное средство оформлено действующее дорожное страхование, то при его покупке оно переходит к новому владельцу. Если же дорожного страхования нет, его следует немедленно оформить», – сказал Потсепп.

«Проблема возникает, например, когда человек покупает нуждающуюся в ремонте машину и думает, что дорожное страхование следует оформить только когда он начнет ее использовать. Или кто-то покупает зимой мотоцикл и не оформляет дорожное страхование, потому что планирует использовать мотоцикл только в следующем сезоне», – приводит примеры Потсепп.

По его словам, продавец транспортного средства тоже должен быть внимателен и проследить, чтобы новый владелец зарегистрировал транспортное средство на свое имя. «Если транспортное средство останется на имени предыдущего владельца, то по незнанию он может получить автоматическое платежное извещение о дорожном страховании», – пояснил Потсепп.