При покупке транспортного средства без договора дорожного страхования обязанность заключить соответствующий договор возникает сразу же, как только новый владелец зарегистрирует автомобиль на свое имя в Департаменте транспорта.
При покупке подержанного автомобиля есть риск получить дорогое принудительное страхование
В первой половине этого года Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) разослал более 30 тысяч напоминаний, которые позволят избежать дорогого принудительного страхования. Если оставить это напоминание без внимания, придется оплатить автоматическое платежное извещение о дорожном страховании. В первом полугодии ФДС выдал 12 240 платежных извещений.
По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, при покупке транспортного средства возникает опасность получить дорогое принудительное страхование, если новый владелец не проверит действие дорожного страхования после регистрации транспортного средства в Департаменте транспорта. «Если на транспортное средство оформлено действующее дорожное страхование, то при его покупке оно переходит к новому владельцу. Если же дорожного страхования нет, его следует немедленно оформить», – сказал Потсепп.
«Проблема возникает, например, когда человек покупает нуждающуюся в ремонте машину и думает, что дорожное страхование следует оформить только когда он начнет ее использовать. Или кто-то покупает зимой мотоцикл и не оформляет дорожное страхование, потому что планирует использовать мотоцикл только в следующем сезоне», – приводит примеры Потсепп.
По его словам, продавец транспортного средства тоже должен быть внимателен и проследить, чтобы новый владелец зарегистрировал транспортное средство на свое имя. «Если транспортное средство останется на имени предыдущего владельца, то по незнанию он может получить автоматическое платежное извещение о дорожном страховании», – пояснил Потсепп.
Потсепп заверил, что перед выдачей платежного извещение человеку всегда отправляется напоминание по электронной или обычной почте. «Однако обязанность заключения договора страхования и возникновение принудительного страхования не зависят от того, получил ли человек напоминание или нет. При отсутствии договора возникает обязанность сразу же отреагировать на это: если ваше транспортное средство используется, заключите договор дорожного страхования. Если не используется, удалите его из дорожно-транспортного регистра. Если договор не будет заключен, автоматический платеж дорожного страхования следует оплатить за тот срок, в течение которого транспортное средство не имело договора», – сказал Потсепп.
Автоматическое дорожное страхование – это принудительное страхование незастрахованного транспортного средства, применяемое при несоблюдении обязательства заключить договор дорожного страхования. В отношении каждого зарегистрированного в дорожно-транспортном регистре моторного транспортного средства или его прицепа должен действовать договор дорожного страхования.
В виде исключения транспортное средство может оставаться без дорожного страхования на протяжении года с момента истечения срока действия последнего договора, если транспортное средство не используется и хранится таким образом, что не может обусловить дорожно-транспортное происшествие. Если транспортное средство не используется на протяжении более длительного периода, следует удалить его из дорожно-транспортного регистра во избежание применения автоматического дорожного страхования.
Памятка:
- Срок действия дорожного страхования можно проверить на сайте ФДС.
- Цены на дорожное страхование можно сравнить в калькуляторе ФДС.
- Смену владельца транспортного средства можно удобно оформить через среду э-услуг Департамента транспорта.
- Для получения уведомления необходимо правильно указать место жительства и адрес электронной почты в электронном регистре народонаселения.
- Все свои транспортные средства без дорожного страхования можно посмотреть на портале eesti.eе.