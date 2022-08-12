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Власти Нарвы хотят перенести танк-памятник к 20 августа

rus.postimees.ee
Власти Нарвы хотят перенести танк-памятник к 20 августа
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Нарвский танк.
Нарвский танк. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Городские власти Нарвы надеются перенести местный танк-памятник на новое место к 20 августа. 

Процедуру переноса должно инициировать горсобрание, которое соберется в понедельник, 15 августа, передает rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».

«До решения горсобрания мы не можем ничего сделать», – сказала заместитель председателя Нарвского горсобрания Наталия Умарова, добавив, что все фракции согласны с переносом танка.

По словам мэра Нарвы Катри Райк, ожидается, что танк снимут с пьедестала на следующей неделе.

«Мы очень хотим сделать это как можно скорее после решения горсобрания. Да, я надеюсь, что 20 августа танк не будет стоять там, где он стоит сегодня, и что его перенос пройдет мирно, без беспорядков, и сердца людей будут более-менее довольны», – сказала Райк.

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