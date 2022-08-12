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В Германии в результате аварии в парке аттракционов пострадали 34 человека

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В Германии в результате аварии в парке аттракционов пострадали 34 человека
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ЧП произошло на американских горках в парке Legoland в Баварии. На аттракционе "Огненный дракон" столкнулись два поезда.
ЧП произошло на американских горках в парке Legoland в Баварии. На аттракционе "Огненный дракон" столкнулись два поезда. Фото: Stringer/Reuters/Scanpix

В федеральной земле Баварии на юге Германии в результате аварии в парке аттракционов Legoland пострадали не менее 34 человек, двое из них получили тяжелые травмы, сообщает DW со ссылкой на представителя местной полиции.

На аттракционе "Огненный дракон" на американских горках один из поездов по не установленной пока причине резко затормозил, а другой врезался в него.

По словам администрации парка, поезда развивают на горках скорость до восьми метров в секунду или до 29 километров в час. Для оказания помощи пострадавшим были задействованы все имевшиеся в распоряжении силы, в том числе три спасательных вертолета. Несмотря на аварию, парк аттракционов продолжил работу.

Баварский Legoland был открыт в Гюнцбурге на автобане А8 в 2002 году. Гюнцбург получил право на открытие парка, одержав победу над почти 300 конкурентами со всего мира, в том числе Токио. В парке насчитывается десять тематических зон и более 60 аттракционов. После открытия парк в Гюнбцурге поначалу ежесезонно посещали около 1,3 млн человек.

Смертельный инцидент в Клоттене

6 августа в парке развлечений в Клоттене в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на американских горках погибла 57-летняя женщина. Она выпала из стремительно двигавшегося поезда и получила травмы, не совместимые с жизнью. Причины случившегося выясняются. Парк аттракционов с 9 августа возобновил работу, но американские горки там все еще закрыты.

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