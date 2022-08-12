В Германии в результате аварии в парке аттракционов пострадали 34 человека

На аттракционе "Огненный дракон" на американских горках один из поездов по не установленной пока причине резко затормозил, а другой врезался в него.

По словам администрации парка, поезда развивают на горках скорость до восьми метров в секунду или до 29 километров в час. Для оказания помощи пострадавшим были задействованы все имевшиеся в распоряжении силы, в том числе три спасательных вертолета. Несмотря на аварию, парк аттракционов продолжил работу.

Баварский Legoland был открыт в Гюнцбурге на автобане А8 в 2002 году. Гюнцбург получил право на открытие парка, одержав победу над почти 300 конкурентами со всего мира, в том числе Токио. В парке насчитывается десять тематических зон и более 60 аттракционов. После открытия парк в Гюнбцурге поначалу ежесезонно посещали около 1,3 млн человек.

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