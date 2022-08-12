19-летняя словенская лыжница погибла во время тренировки в Норвегии

Ямник погибла в результате несчастного случая в четверг, 11 августа, во время утренней тренировки на лыжероллерах в коммуне Странн. Лыжница сборной Словении попала под грузовик в туннеле. Водителю предъявлено обвинение, но сам он не признает себя виновным.

Ямник была включена в состав национальной команды Словении на сезон-2022/2023. Минувшей зимой она выступала на юниорском чемпионате мира.