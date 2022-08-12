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Внимание, опасность! Недотрога железистая угрожает природе Эстонии

rus.postimees.ee
Внимание, опасность! Недотрога железистая угрожает природе Эстонии
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Инвазивный вид - недотрога железистая.
Инвазивный вид - недотрога железистая. Фото: Эйке Таммекянд.

Представляющая угрозу для нашей природы недотрога железистая (Impatiens glandulifera) - быстро распространяющийся чужеродный вид растения. Чтобы остановить распространение этого растения, важно быстро уничтожать его в местах произрастания.

«Это растение может нанести вред нашей природе. Недотрога железистая, как и многие другие чужеродные виды, была завезена в Эстонию по незнанию. Из-за изменения климата возрастает риск, что новые инвазивные чужеродные виды приживутся у нас за счет наших местных растений. Для предотвращения возможных проблем необходимо избегать попадания в нашу природу завезенных человеком чужеродных видов, чтобы наша природа с богатыми видами экосистем не изменилась до неузнаваемости», — сказала заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере живой природы Леэло Кукк.

Недотрога железистая – это декоративное растение родом из Гималаев, которое попало в Эстонию с помощью садоводов-любителей. Этот чужеродный вид растет в больших и плотных колониях, преимущественно во влажных и полутенистых местах. Например, это растение встречается вблизи водоемов, лесов и вдоль дорог.

«Несмотря на то, что это растение с крупными пурпурно-розовым цветками выглядит красиво, оно является одним из основных растений-вредителей в Европе, Северной Америке и Австралии. Поскольку растение быстро распространяется, оно захватывает места произрастания местных видов растений, угрожая естественному равновесию нашей природы. Чтобы остановить распространение, необходимо как можно скорее и до появления семян выполоть или выкосить это растение. Это нужно делать в местах произрастания до тех пор, пока растения не перестанут там появляться», — сказала руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.

Этот чужеродный вид растения необходимо выпалывать на участках произрастания не менее трех лет подряд, так как в течение этого времени семена растения сохраняются в почве. Если постоянно удалять недотрогу железистую в местах произрастания, то есть надежда избавиться от растения за три года.

На домашней странице Департамента окружающей среды можно найти полезные материалы о недотроге железистой и способах борьбы с этим растением, в том числе информационные брошюры на эстонском, русском и английском языках.

Чтобы сохранить природу Эстонии, Департамент окружающей среды просит отказаться от выращивания недотроги железистой в своих садах и удалить растение из существующих мест произрастания. Во избежание распространения чужеродных видов, нельзя вывозить и оставлять на природе садовые отходы, так как семена растения могут прорасти в оставленной возле леса компостной куче.

Недотрога железистая.
Недотрога железистая. Фото: Marko Saarm

Сейчас недотрога железистая находится на пике своего цветения, и растение легко заметить в природе. Департамент окружающей среды ждет сообщений о местах произрастания недотроги железистой на адрес электронной почты info@keskkonnaamet.ee. Ознакомьтесь с уже известными местами произрастания чужеродных видов растений в картографическом приложении Департамента окружающей среды.

  • Недотрога железистая включена в европейский список инвазивных чужеродных видов. Это означает, что выращивание и размножение этого растения строго запрещено.
  • В качестве пилотного проекта Департамент окружающей среды заказал прополку площадей произрастания в Пярнумаа и покосные работы возле Вильяндиского озера. Это уже дало хорошие результаты.
  • За несколько лет в рамках общественно-полезных работ было приложено немало усилий для устранения колонии недотроги железистой на берегу реки Пярну. На большой территории, которая была покрыта растениями размером с небольшое дерево, теперь осталось совсем немного недотроги железистой, от которой предстоит избавиться. Департамент окружающей среды благодарит Пярнуский отдел службы пробации Таллиннской тюрьмы за эффективное сотрудничество.
  • Благодаря усилиям Эстонского фонда природы в Национальном парке Карула на берегу озера Эхиярв уничтожаются колонии недотроги железистой. Также взят под контроль участок произрастания на трассе Тартуского марафона.
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