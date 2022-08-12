Внимание, опасность! Недотрога железистая угрожает природе Эстонии

«Это растение может нанести вред нашей природе. Недотрога железистая, как и многие другие чужеродные виды, была завезена в Эстонию по незнанию. Из-за изменения климата возрастает риск, что новые инвазивные чужеродные виды приживутся у нас за счет наших местных растений. Для предотвращения возможных проблем необходимо избегать попадания в нашу природу завезенных человеком чужеродных видов, чтобы наша природа с богатыми видами экосистем не изменилась до неузнаваемости», — сказала заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере живой природы Леэло Кукк.

Недотрога железистая – это декоративное растение родом из Гималаев, которое попало в Эстонию с помощью садоводов-любителей. Этот чужеродный вид растет в больших и плотных колониях, преимущественно во влажных и полутенистых местах. Например, это растение встречается вблизи водоемов, лесов и вдоль дорог.

«Несмотря на то, что это растение с крупными пурпурно-розовым цветками выглядит красиво, оно является одним из основных растений-вредителей в Европе, Северной Америке и Австралии. Поскольку растение быстро распространяется, оно захватывает места произрастания местных видов растений, угрожая естественному равновесию нашей природы. Чтобы остановить распространение, необходимо как можно скорее и до появления семян выполоть или выкосить это растение. Это нужно делать в местах произрастания до тех пор, пока растения не перестанут там появляться», — сказала руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.