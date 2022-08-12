На юбилейном Фестивале мнений начинаются грандиозные мероприятия

Программа Фестиваля мнений, проходящего в этом году 12 и 13 августа, включает 147 дискуссий на самые разные темы – от безопасности государства до окружающей среды. В качестве нововведения в программе появится трибуна для выступления, на которой представители восьми партий в течение десяти минут будут рассказывать о том, каким они видят будущее Эстонии. «В дальнейшем мы бы хотели вводить в программу фестиваля все больше различных новых форматов, и в этом году мы посмотрим, как работают политические речи: интересно ли слушателям следить за ними и дают ли они что-то новое», – рассказал руководитель Фестиваля мнений Каспар Таммист.

По его словам, совпадение даты проведения фестиваля с Международным днем молодежи – символично. «Фестиваль мнений ежегодно собирает лидеров мнений из самых разных сфер. Поскольку молодые люди – это наши будущие взрослые, то очень важно вовлекать их в дискуссии в дискуссии о будущем Эстонии. Солидарность поколений, которая является темой Международного дня молодежи в этом году, более чем очевидна в контексте фестиваля», – прокомментировал Таммист.

Помимо дискуссий, запланировано множество полезных и интересных мастер-классов. На мастер-классах будет возможность потренировать навыки активного слушания или поучаствовать в музыкальной терапии. В павильоне профессиональной культуры дискуссий все, кого беспокоят проблемы на работе, смогут получить консультацию о том, как можно разрешить проблему с помощью правильно выбранной тактики общения. Спасательный департамент даст возможность пообщаться со специалистами по гражданской обороне и получить практические советы по выходу из различных критических ситуаций. Кроме того, на фестивале будет работать тематическая площадка о психодиагностике, где все желающие смогут проанализировать работу своей психики с помощью тестов. Осмыслить результаты тестов помогут медсестры психического здоровья и психологи, которые также дадут посетителям фестиваля персональные рекомендации.

По случаю юбилея в программу фестиваля было включено особенно много культурных мероприятий. «Участвуют DJ NOËP, Estonian Dream Big Band, Lonitseera и Пайдеский театр, также мы увидим возвращение легендарного танцевального лагеря. Кинотеатр Пайде предлагает кинопрограмму, в которую включены зарубежные и эстонские фильмы. Также мы с интересом ожидаем ночной поход с Рюндо Мюльтсом и исторические туры с Twitter-знаменитостью «Человеком Средневековья» (Keskaja Inimene)», – рассказывает Таммист.