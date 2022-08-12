Юный хоккеистшколы СКА в четверг скончался после инцидента на тренировке команды 2008 года рождения в школе петербургского СКА, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации.
Юный хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь
Юный хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь
"Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хоккейный клуб СКА окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего.