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Юный хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь

rus.postimees.ee
Юный хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь
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Hokilitter
Hokilitter Фото: Margus Ansu

Юный хоккеистшколы СКА в четверг скончался после инцидента на тренировке команды 2008 года рождения в школе петербургского СКА, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации. 

"Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хоккейный клуб СКА окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего.

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