В четверг на улице Вяйке-Сыямяэ в Ласнамяэ на территории эстонского филиала AB Iron Mountain Lithuania взорвались баллоны с газом. Взрывная волна выбила окна. Люди не пострадали.
Фото ⟩ В Ласнамяэ взорвались баллоны
В Ласнамяэ взорвались баллоны
Вчера в 14:44 спасатели получили вызов на улицу Вяйке-Сыямяэ в Ласнамяэ, где на территории эстонского филиала AB Iron Mountain Lithuania был слышен какой-то грохот.
На месте выяснилось, что из-за выхода из строя системы пожаротушения на шестом складе одновременно разрядились все баллоны, в результате чего возникло избыточное давление. Клапаны избыточного давления не открылись, произошел взрыв, который разбил окна. К счастью, в момент взрыва люди находились на улице.
Спасатели оградили опасную зону и оказали помощь охранному предприятию и управляющему домом. Владелец здания связался с проектировщиком и техником, которые должны установить масштаб ущерба. Взрыв не причинил вреда окружающей среде.