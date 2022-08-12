Фото ⟩ В Ласнамяэ взорвались баллоны

Вчера в 14:44 спасатели получили вызов на улицу Вяйке-Сыямяэ в Ласнамяэ, где на территории эстонского филиала AB Iron Mountain Lithuania был слышен какой-то грохот.

На месте выяснилось, что из-за выхода из строя системы пожаротушения на шестом складе одновременно разрядились все баллоны, в результате чего возникло избыточное давление. Клапаны избыточного давления не открылись, произошел взрыв, который разбил окна. К счастью, в момент взрыва люди находились на улице.