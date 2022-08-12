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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Глава А1000 Market: торговые сети в Эстонии слишком сильно завышают цены

Эркки Эрилайд
Глава А1000 Market: торговые сети в Эстонии слишком сильно завышают цены
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Тармо Лауринг.
Тармо Лауринг. Фото: Kermo Benrot/Postimees / Scanpix Baltics

По словам руководителя сети магазинов A1000 Market Тармо Лауринга, цены в розничных сетях Эстонии выросли неоправданно высоко.

Несмотря на то, что на рынке много игроков и конкуренция кажется высокой, дорогостоящее расширение розничных сетей в конечном итоге приходится оплачивать потребителям за счет более больших наценок. По мнению Лауринга, следует сократить часы работы магазинов.

– В Эстонии рынок поделен между четырьмя крупными торговыми сетями, а Prisma и Lidl расширяются. Конкуренция кажется сильной, особенно по сравнению с Латвией, где почти половина продаж продуктов питания находится в руках двух крупных сетей. Как у нас обстоят дела с конкуренцией на самом деле?

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