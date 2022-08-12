Суд отклонил жалобу на планы правительства не финансировать Таллиннскую больницу

Как считает суд, выраженное правительством пожелание оставить проект Таллиннской больницы без финансирования еще не означает, что такое изменение плана действий правительства будет утверждено. Не означает это и то, что намерения эстонского правительства поддержит Еврокомиссия и что Европейский совет поддержит это решение.

Суд подчеркнул, что жалобщикам не запрещено высказывать свое мнение по поводу изменений в программе восстановления, но оспорить их можно будет только после того, как правительство утвердит обновленную программу.