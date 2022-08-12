Таллиннский административный суд отклонил жалобу города Таллинна и фонда Tallinna Haigla Arendus, в которой был оспорен тот пункт из повестки дня заседания правительства от 30 июня, в котором из программы восстановления было исключено финансирование проекта строительства Таллиннской больницы.
Суд отклонил жалобу на планы правительства не финансировать Таллиннскую больницу
Суд отклонил жалобу на планы правительства не финансировать Таллиннскую больницу
Как считает суд, выраженное правительством пожелание оставить проект Таллиннской больницы без финансирования еще не означает, что такое изменение плана действий правительства будет утверждено. Не означает это и то, что намерения эстонского правительства поддержит Еврокомиссия и что Европейский совет поддержит это решение.
Суд подчеркнул, что жалобщикам не запрещено высказывать свое мнение по поводу изменений в программе восстановления, но оспорить их можно будет только после того, как правительство утвердит обновленную программу.
Принятое в четверг постановление административного суда можно оспорить в Таллиннском окружном суде в течение 15 дней.