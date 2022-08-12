Жителей Эстонии предостерегают от брачных аферистов: как не стать жертвой мошенника

Первая половина мошеннической схемы, по словам Кийка, является стандартной. «Либо мошенник сам связывается с потенциальной жертвой, либо жертва выбирает такого партнера в приложении для знакомств или в социальных сетях. Никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой романтического мошенничества. Жертвами становятся как мужчины, так и женщины разных возрастов», – сказал Кийк.

«Хотя мошенники могут вести красивую игру и производить впечатление надежных, рано или поздно дело доходит до денег. Такие схемы трудно распознать, поскольку нередко общение продолжается в течение длительного времени, прежде чем мошенник начинает намекать на деньги», – сказал Кийк.

Мошенники могут использовать самые разные причины и предлоги, чтобы попросить денег. Кийк приводит классические сценарии, такие как финансовые трудности, когда есть желание встретиться, но нет средств, личные долги или просьба дать взаймы. Они также могут пытаться продать бесполезные вещи по высокой цене.

Специалист Luminor по борьбе с мошенничеством отметил, что в случае романтического мошенничества обманщики обычно склонны пользоваться эмпатией жертвы, ее желанием помочь, пытаются создать ситуацию, когда жертва испытывает сочувствие. Именно из-за того, что надежда на новые отношения вызывает сильные эмоции, людям так сложно разглядеть признаки будущего любовного мошенничества.

Как вести себя при знакомстве с новым человеком в интернете:

Завязывая новые знакомства, будьте осторожны, не торопитесь;

Ищите дополнительную информацию в Google или других открытых каналах;

Используйте поиск по изображению (search by image), чтобы выяснить, есть ли фотографии, которые он или она использует, на другом профиле;

Внимательно изучите профиль нового знакомого (скептически относитесь к недавно созданным профилям);

Если вы сомневаетесь, посоветуйтесь с друзьями или родственниками;

Избегайте делиться личной информацией с незнакомцами, с которыми вы не виделись в реальной жизни;

Не отправляйте деньги человеку, которого вы никогда не видели;

Не посылайте незнакомцам фотографии, видео или другие материалы о себе, которые могут быть использованы против вас для шантажа.