В таллиннском ресторане вспыхнул пожар

В четверг в 12.34 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нымме на бульваре Вабадузе в ресторане Diner вспыхнул пожар и что-то горит в вентиляционной трубе. На момент прибытия спасателей горела выходящая из вытяжного шкафа труба, которую вскрыли, чтобы найти источники возгорания, сообщает Пыхьяский спасательный центр.

Один из работников ресторана надышался дымом и для проверки состояния здоровья на машине скорой помощи был доставлен в больницу. По данным Спасательного департамента, возгорание началось из-за необслуживающейся вытяжной системы, в которой воспламенилась сажа.