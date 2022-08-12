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В таллиннском ресторане вспыхнул пожар

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В таллиннском ресторане вспыхнул пожар
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Ресторан Diner в Таллинне.
Ресторан Diner в Таллинне. Фото: Tairo Lutter

Вытяжная система вентиляции стала причиной пожара в столичном ресторане Diner, находящемся в Нымме. Работник заведения, надышавшийся дымом, на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

В четверг в 12.34 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нымме на бульваре Вабадузе в ресторане Diner вспыхнул пожар и что-то горит в вентиляционной трубе. На момент прибытия спасателей горела выходящая из вытяжного шкафа труба, которую вскрыли, чтобы найти источники возгорания, сообщает Пыхьяский спасательный центр. 

Один из работников ресторана надышался дымом и для проверки состояния здоровья на машине скорой помощи был доставлен в больницу. По данным Спасательного департамента, возгорание началось из-за необслуживающейся вытяжной системы, в которой воспламенилась сажа.

Diner сообщил в соцсетях, что в связи с ликвидацией ущерба ресторан будет закрыт на несколько дней.

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