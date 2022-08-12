«Моя старая – твоя новая»: Таллинн организует акцию обмена книгами

«С понедельника, 15 августа, мы начнем собирать книги жителей района для книжного рынка, – рассказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Каждый может принести в районную управу Кесклинн до пяти книг, которые просто лежат на полке дома, но эти книги могли бы найти себе хозяина на фестивале литературной улицы. Рассчитываем благодаря акции "Моя старая – твоя новая" собрать много разных книг, которые доставят посетителям фестиваля массу удовольствия».

Книги будут приниматься в районной управе Кесклинн (ул. Нунне 18) в будние дни (пн. 8:15 – 18:00, вт.-чт. 8:15 – 17:00, пт. 8:15 – 16:00).

В рамках фестиваля литературной улицы можно будет взять новые книги, так и отдать старые.