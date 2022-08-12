Olerex настигла расплата: вводящую клиентов в заблуждения рекламу уберут с заправок

Если, глядя на плакат, у клиента создавалось впечатление, что скидка составит 8,3 цента за литр, то на самом деле человек выигрывал всего 2,6 цента. Olerex объяснил вводящие в заблуждения плакаты маркетинговой кампанией, но жалоба все-таки пошла в производство Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

И вот теперь Департамент защиты прав потребителей и технического надзора принял решение. «11 августа Департамент защиты прав потребителей и технического надзора предписал Olerex прекратить размещать на всех рекламных носителях AS Olerex рекламу "С ИД-картой в среднем выгода составляет -8,3 цента за литр бензина", которая вводит в заблуждения людей, которые ее видят», - сообщил главный специалист по связям с общественностью Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Аар Андреас Ребас.

«Предписание должно быть выполнено не позднее 16:00 16 августа», - добавил Ребас. По его словам, это решение также можно найти в общественном регистре документов.