Видео ⟩ В Латвии двое водителей не поделили дорогу: в дело пошла бейсбольная бита

Спор решался на обочине дороги: водитель микроавтобуса подошел к автомобилю Range Rover, из которого вышел мужчина с бейсбольной битой и ударил ею водителя микроавтобуса по лицу.

Водитель Range Rover уехал с места происшествия еще до прибытия дорожной полиции.

Правовой эксперт Оскар Ирбитис, специализирующийся на анализе ДТП, отмечает, что неправильно поступили оба водителя. Эксперту показалось, что это видео из России, поэтому он был удивлен, что это произошло в Латвии.

Нападение на водителя трактуется как уголовное преступление и наказывается соответственно. Сталкиваясь с агрессией на дороге, нужно затормозить, остановиться на обочине и вызвать дорожную полицию, указывает эксперт. Разрешенная скорость движения на данном участке шоссе составляет 110 километров в час.

«Есть случаи, когда это заканчивалось гибелью людей», – признал Ирбитис.

В этом случае нападавшему грозит уголовная ответственность за намеренное нанесение телесных повреждений, что может закончиться реальным тюремным сроком, отмечает эксперт в области безопасности дорожного движения.

Пострадавший в результате конфликта доставлен в больницу "Гайльэзерс", где медики наложили ему несколько швов на разбитый битой подбородок. Стражи порядка расследуют произошедшее и примут решение о применении наказания.