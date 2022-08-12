Из детсада сбежал ребенок: найти его помогла неравнодушная женщина

Жительница Эстонии Кайа в среду, 10 августа, около полудня в небольшом поселке в Тартумаа заметила мальчика детсадовского возраста, бегущего в одиночестве по обочине дороги. «Недолго думая, она остановила машину и подошла к ребенку, чтобы узнать, почему тот находится один у такой оживленной дороги. Поскольку маленький мальчик мало что мог рассказать о своем приключении, Кайа посадила ребенка в машину и позвонила в полицию», - пишет в соцсетях Лыунаская префектура.

К тому моменту, когда патруль выехал на помощь мальчику, из местного детского сада уже поступила информация, что от них удрал маленький авантюрист с очень похожими приметами.

Полицейские забрали ребенка в патрульную машину и поговорили с ним, чтобы выяснить, где его дом. Внезапно рядом с патрульной машиной остановился автомобиль, из которого вышла заметно обеспокоенная женщина, страх в глазах которой моментально сменился огромной радостью, когда она увидела, что в машине с полицейскими находится и ее маленький путешественник.