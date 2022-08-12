За шесть месяцев 2022 года граждане России пересекали границу с Эстонией чуть меньше 300 тысяч раз. Российская ассоциация туроператоров попыталась проанализировать, как визовый запрет Эстонии повлияет на выездной туризм.
За полгода россияне приезжали в Эстонию 300 тысяч раз
В качестве классических объемов турпотока между Россией и РФ приводятся данные доковидного, 2019 года, когда россияне совершили более 1,8 млн поездок в Эстонию. В ФСБ РФ уточняют, что на автотранспорте границу пересекали 916 тысяч раз, а в пешем порядке – 868 тысяч раз. Это почти 99% всех визитов в страну.
Большей частью в Эстонию обычно ездят жители Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
С весны 2020 года из-за пандемии российско-эстонская сухопутная граница была закрыта для туристов. С осени 2021 года Эстония пускала российских туристов, но для выезда из РФ по суше нужны были основания (учеба, лечение, гуманитарные причины и т.д.).
Сухопутная граница РФ открылась 15 июля 2022 года, и данных о ее пересечениях с туристическими целями за последний месяц пока нет. В первом полугодии 2022 года границу с Эстонией, по официальной статистике Погранслужбы ФСБ РФ, россияне пересекали 297 тысяч раз, в том числе, 168 тысяч раз на автомобильном транспорте и 126 тысяч раз пешком.
В основном, по данным АТОР, это были частные поездки (около 230 тысяч из 297), бизнес-визиты (31 тысяча) и поездки с рабочими целями (обслуживающий персонал, работа и пр., всего около 36 тысяч).
По оценкам российских экспертов, доля именно эстонского шенгена в таких приграничных поездках могла составить до 70%. Другие страны Европы (Франция, Испания, Италия) стали выдавать туристические визы только с весны, по мере снятия ковидных ограничений на своих границах, в то время как Эстония прекратила выдачу туристических виз в марте 2022 года.
«В Европу летает сегодня менее 5% от того объема, который был в прошлом. Де-факто туризма в Европу у нас практически нет», – говорит вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян.
По оценкам европейских экспертов, опрошенных испанской газетой El Mundo, предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам, скорее всего, не получит широкой поддержки на общеевропейском уровне.
Рига и Хельсинки поднимут этот вопрос на следующем Совете по иностранным делам ЕС, намеченном на 31 августа в Праге.
Эксперты, опрошенные АТОР, считают, что против запрета на выдачу виз россиянам могут выступить Венгрия, Франция, Греция, Италия и Испания. Есть сомнения в поддержке этого решения Германией, где проживает большая российская диаспора.
Власти Эстонии объявили о закрытии границ для россиян, на руках у которых есть действующие шенгенские визы, выданные Эстонией. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, запрет вступит в силу 18 августа.
Рейнсалу отметил, что из этого правила будет сделан ряд исключений. В частности, под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.
Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в республику необходим по гуманитарным соображениям (похороны, болезнь родственника и пр.), на близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в стране.
Также власти Эстонии предоставят российским студентам право продления ВНЖ или учебной визы еще на один год, чтобы они могли закончить учебу. В этом списке около 50 человек. По словам Урмаса Рейнсалу, в Эстонии обучается около 350 студентов из Российской Федерации.
В настоящее время Эстония располагает данными о более чем 50 тысячах действующих шенгенских виз, выданных диппредставительствами Эстонии гражданам России.