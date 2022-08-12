За полгода россияне приезжали в Эстонию 300 тысяч раз

В качестве классических объемов турпотока между Россией и РФ приводятся данные доковидного, 2019 года, когда россияне совершили более 1,8 млн поездок в Эстонию. В ФСБ РФ уточняют, что на автотранспорте границу пересекали 916 тысяч раз, а в пешем порядке – 868 тысяч раз. Это почти 99% всех визитов в страну.

Большей частью в Эстонию обычно ездят жители Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С весны 2020 года из-за пандемии российско-эстонская сухопутная граница была закрыта для туристов. С осени 2021 года Эстония пускала российских туристов, но для выезда из РФ по суше нужны были основания (учеба, лечение, гуманитарные причины и т.д.).

Сухопутная граница РФ открылась 15 июля 2022 года, и данных о ее пересечениях с туристическими целями за последний месяц пока нет. В первом полугодии 2022 года границу с Эстонией, по официальной статистике Погранслужбы ФСБ РФ, россияне пересекали 297 тысяч раз, в том числе, 168 тысяч раз на автомобильном транспорте и 126 тысяч раз пешком.

В основном, по данным АТОР, это были частные поездки (около 230 тысяч из 297), бизнес-визиты (31 тысяча) и поездки с рабочими целями (обслуживающий персонал, работа и пр., всего около 36 тысяч).