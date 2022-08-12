Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло отметки в 588 474 953, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, пишет Интерфакс.
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в полмиллиарда
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в полмиллиарда
За весь период пандемии COVID-19 в мире было выявлено более 588,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,4 млн смертей от последствий заболевания.
В число стран с более чем 20 миллионов случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
В США, сильнее всего пострадавшей от коронавируса стране мира, скончалось более миллиона человек. В Индии 44 млн случаев заражения, 526 тысяч скончавшихся.