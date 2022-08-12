Пт, 12.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в полмиллиарда

Интерфакс/BNS
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в полмиллиарда
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Covid-19. Иллюстративное фото.
Covid-19. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло отметки в 588 474 953, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, пишет Интерфакс.

За весь период пандемии COVID-19 в мире было выявлено более 588,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,4 млн смертей от последствий заболевания.

В число стран с более чем 20 миллионов случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

В США, сильнее всего пострадавшей от коронавируса стране мира, скончалось более миллиона человек. В Индии 44 млн случаев заражения, 526 тысяч скончавшихся. 

Ключевые слова
Наверх