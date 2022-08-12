Традиция домашних футбольных матчей возвращается

В составе команды хозяев (Ярвамаа) будет и очень известный на местной футбольной арене спорстмен Тармо Неэмело, сыгравший 22 матча в составе сборной Эстонии и забивший один гол. У Неэмело большой опыт выступлений в Премиум-лиге, так как за эти годы он провел 450 матчей и забил 196 голов. Маркус Матс Лелльсааре также играл в Высшей лиге. Костяк команды Ярвамаа составляют игроки тюриского футбольного клуба Ganvix из III лиги.

От Сааремаа на поле выйдут также игроки Высшей лиги: команду представляют Кармо Паю (49 игр/3 гола в Высшей лиге), Марио Пруул (41/0) и Рейво Винтер (21/0), которые в последний раз играли за ФК «Курессааре» в 2019 году. Три игры в сборной провел и Андре Анис, на счету которого 136 игр и 9 голов в Высшей лиге. Помимо него, в Высшей лиге также играли Прийт Рейска (78/5), Андрус Коплимяэ (63/5), Айво Лаул (44/0), Рейо Альт (22/1) и Кристьян Леэдо (9/0).

Матч пройдет на городском стадионе Пайде. Ворота откроются в 17.00, матч начнется в 18.00.

Арбитры: Тимо Тенисте, Яанус Аллас и Вильям Вааск.