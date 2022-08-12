Кто из российских студентов получит шанс доучиться в Эстонии?

На вчерашнем заседании правительство ввело санкции, ограничивающие как выдачу виз гражданам Российской Федерации, так и въезд в страну по шенгенской визе, выданной Эстонией. Уже весной выдача туристических виз гражданам России была приостановлена, теперь въезд тех граждан России, у которых уже имеется виза, также будет ограничен.