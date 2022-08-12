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Облегчение для российских студентов-выпускников

Маргус Мартин Мейнхард Пулк
Облегчение для российских студентов-выпускников
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Студент Нарвского колледжа Данила Свиридов – гражданин России, вид на жительство которого был продлен государством на один год.
Студент Нарвского колледжа Данила Свиридов – гражданин России, вид на жительство которого был продлен государством на один год. Фото: Kermo Benrot

На этой неделе усиление социального давления дало результат: правительство продлевает вид на жительство студентам, которые являются гражданами России и заканчивают обучение в Эстонии. Для остальных граждан России въезд в Эстонию будет затруднен.

На вчерашнем заседании правительство ввело санкции, ограничивающие как выдачу виз гражданам Российской Федерации, так и въезд в страну по шенгенской визе, выданной Эстонией. Уже весной выдача туристических виз гражданам России была приостановлена, теперь въезд тех граждан России, у которых уже имеется виза, также будет ограничен.

В то же время российские студенты ощутили значительное облегчение.

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