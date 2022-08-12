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Валентин Писеев: российские фигуристы — лидеры в мире благодаря помощи Путина

rus.postimees.ee
Валентин Писеев: российские фигуристы — лидеры в мире благодаря помощи Путина
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Владимр Путин и Камила Валиева, церемония награждения олимпийцев в Кремле 26.04.22.
Владимр Путин и Камила Валиева, церемония награждения олимпийцев в Кремле 26.04.22. Фото: sputnik

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев заявил, что российские фигуристы стали лидерами на мировой арене благодаря помощи президента РФ Владимира Путина, пишет «Чемпионат»

Об этом функционер сказал на церемонии вручения государственных наград в спорткомплексе «Лужники». Писеева наградили орденом Александра Невского.

«Хочу сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу за то, что в 2007 году он помог фигурному катанию. Тогда я искал спонсоров и объяснил Владимиру Владимировичу ситуацию. Он пригласил (Владимира) Кожина и сказал: «Вы что, не можете помочь? Они просят копейки». Это привело к тому, что наши фигуристы стали лидерами в мире», — приводит слова Писеева «РИА Новости Спорт».

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