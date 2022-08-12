Валентин Писеев: российские фигуристы — лидеры в мире благодаря помощи Путина

«Хочу сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу за то, что в 2007 году он помог фигурному катанию. Тогда я искал спонсоров и объяснил Владимиру Владимировичу ситуацию. Он пригласил (Владимира) Кожина и сказал: «Вы что, не можете помочь? Они просят копейки». Это привело к тому, что наши фигуристы стали лидерами в мире», — приводит слова Писеева «РИА Новости Спорт».