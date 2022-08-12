Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев заявил, что российские фигуристы стали лидерами на мировой арене благодаря помощи президента РФ Владимира Путина, пишет «Чемпионат».
Валентин Писеев: российские фигуристы — лидеры в мире благодаря помощи Путина
Валентин Писеев: российские фигуристы — лидеры в мире благодаря помощи Путина
Об этом функционер сказал на церемонии вручения государственных наград в спорткомплексе «Лужники». Писеева наградили орденом Александра Невского.
«Хочу сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу за то, что в 2007 году он помог фигурному катанию. Тогда я искал спонсоров и объяснил Владимиру Владимировичу ситуацию. Он пригласил (Владимира) Кожина и сказал: «Вы что, не можете помочь? Они просят копейки». Это привело к тому, что наши фигуристы стали лидерами в мире», — приводит слова Писеева «РИА Новости Спорт».
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