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Глава МВД Эстонии: мне кажется, правительство должно действовать. Видение Нарвского горсобрания отличается от нашего

Мейнхард Пулк
, журналист
Глава МВД Эстонии: мне кажется, правительство должно действовать. Видение Нарвского горсобрания отличается от нашего
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Siseminister Lauri Läänemets
Siseminister Lauri Läänemets Фото: Pilt videost

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), который встречался с президентом Аларом Карисом, сказал после встречи Postimees, что напряжение, возникшее вокруг нарвского танка, еще не настолько накалилось, чтобы давать основания опасаться повторения опыта бронзовой ночи.

На встрече с Карисом Ляэнеметс сделал обзоры на темы внутренней безопасности и сферы управления Министерства внутренних дел, а также был упомянут и нарвский танк.

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