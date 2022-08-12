Глава МВД Эстонии: мне кажется, правительство должно действовать. Видение Нарвского горсобрания отличается от нашего

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), который встречался с президентом Аларом Карисом, сказал после встречи Postimees, что напряжение, возникшее вокруг нарвского танка, еще не настолько накалилось, чтобы давать основания опасаться повторения опыта бронзовой ночи.