В здании бывшего офицерского казино в Кристийне продается интересный лофт

Двухкомнатная квартира состоит из прихожей, гостиной, кухни, спальни, туалета и душа. Также есть кладовая и гардеробная. Квартира продается со всей изображенной на фотографиях мебелью и предметами декора. В доме принудительная вентиляция и полы с подогревом. Кроме того, имеется общая кладовая для хранения сезонных вещей, велосипедов, детских колясок и т. д. В доме очень разумные коммунальные расходы – от 75 до 185 евро.

Построенное в 1926 году в стиле югенд здание реновировано в 2017 году. Во время ремонта большое внимание уделялось деталям и восстановлению подлинного вида дома.

Здание интересно выглядит не только снаружи, но и внутри – в коридорах и квартирах можно увидеть стены красного кирпича периода постройки дома. Высокие, четырехметровые потолки придают квартире уникальность, а также дают безграничные возможности в виде своеобразных и неповторимых дизайнерских решений интерьера. В двухэтажном здании есть одно- и двухкомнатные микроквартиры, предназначенные специально для инвесторов, а также двухэтажные лофты.