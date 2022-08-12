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В здании бывшего офицерского казино в Кристийне продается интересный лофт

Kodu.postimees.ee
В здании бывшего офицерского казино в Кристийне продается интересный лофт
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Фото: Lahe Kinnisvara

 В Кристийне, в доме постройки 1926 года на улице Марси, продается лофт с высокими потолками.

Продается лофт общей площадью 39,8 м2, расположенный на первом этаже. В квартире очень высокие потолки, достигающие четырех метров.

Фото: Lahe Kinnisvara

Двухкомнатная квартира состоит из прихожей, гостиной, кухни, спальни, туалета и душа. Также есть кладовая и гардеробная. Квартира продается со всей изображенной на фотографиях мебелью и предметами декора. В доме принудительная вентиляция и полы с подогревом. Кроме того, имеется общая кладовая для хранения сезонных вещей, велосипедов, детских колясок и т. д. В доме очень разумные коммунальные расходы – от 75 до 185 евро.

Фото: Lahe Kinnisvara

Построенное в 1926 году в стиле югенд здание реновировано в 2017 году. Во время ремонта большое внимание уделялось деталям и восстановлению подлинного вида дома.

Здание интересно выглядит не только снаружи, но и внутри – в коридорах и квартирах можно увидеть стены красного кирпича периода постройки дома. Высокие, четырехметровые потолки придают квартире уникальность, а также дают безграничные возможности в виде своеобразных и неповторимых дизайнерских решений интерьера. В двухэтажном здании есть одно- и двухкомнатные микроквартиры, предназначенные специально для инвесторов, а также двухэтажные лофты.

С предложением можно ознакомиться на домашней странице Lahe Kinnisvara.

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