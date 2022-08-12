Опустит ли Евросоюз железный занавес перед россиянами?

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавский, передает DW. «Во время российской агрессии (…) не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан», – заявил министр. По его словам, Чехия, прекратившая выдачу виз туристам из России 25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения в Украину, уже не раз призывала другие страны ЕС последовать ее примеру: «И мы пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданный и эффективный шаг».

Аргументы за и против

Для того чтобы решение о визовых санкциях было принято на общеевропейском уровне, его должен утвердить Совет ЕС при единогласной поддержке 27 стран-членов. Но пока о такой поддержке речи не идет. Ужесточить визовые правила для граждан РФ призывает, например, Финляндия.

«Неправильно, что в то время когда Россия ведет агрессивную, жестокую, захватническую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе», – указала премьер-министр Финляндии Санна Марин и предложила принять на уровне ЕС решение об ограничении на въезд в страны Шенгенской зоны для российских туристов.