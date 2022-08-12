Дело об аннулировании вида на жительство было начато в отношении мужчины, который оскорблял и угрожал беженцам, говорящим по-украински, на пляже Пирита в Таллинне.
Мужчину, оскорблявшего украинок на пляже Пирита, могут депортировать из Эстонии
Начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер подтвердила Postimees, что личность человека установлена и против него возбуждено уголовное дело о проступке, в рамках которого ему назначен штраф.
«Решение еще не вступило в силу. Это иностранец, пребывающий в Эстонии на основании вида на жительство. В его случае мы также начали процедуру признания недействительным его долговременного вида на жительство », – сказал Тоатер.
Она добавила, что все люди, находящиеся в Эстонии, должны соблюдать закон и вести себя здесь со всеми вежливо.
На видео, которое распространили как эстонские, так и украинские СМИ, видно, как мужчина, пьющий пиво из бутылки, словесно нападает на украинских женщин на русском языке. «Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари…» – сказал этот мужчина и добавил множество ненормативной лексики.
Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес тоже поделился видео в социальных сетях. «Внимание, полиция! Мужчина ругается и угрожает украинским женщинам в Таллинне. К сожалению, это видео стало вирусным в Украине. Надеюсь, что с типом разберутся», – написал Ильвес.