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Мужчину, оскорблявшего украинок на пляже Пирита, могут депортировать из Эстонии

Александра Саарнийт
, журналист
Мужчину, оскорблявшего украинок на пляже Пирита, могут депортировать из Эстонии
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Мужчина, который угрожал украинским женщинам на пляже в Пирита.
Мужчина, который угрожал украинским женщинам на пляже в Пирита. Фото: Ekraanitõmmis

Дело об аннулировании вида на жительство было начато в отношении мужчины, который оскорблял и угрожал беженцам, говорящим по-украински, на пляже Пирита в Таллинне.

Начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер подтвердила Postimees, что личность человека установлена ​​и против него возбуждено уголовное дело о проступке, в рамках которого ему назначен штраф.

«Решение еще не вступило в силу. Это иностранец, пребывающий в Эстонии на основании вида на жительство. В его случае мы также начали процедуру признания недействительным его долговременного вида на жительство », – сказал Тоатер.

Она добавила, что все люди, находящиеся в Эстонии, должны соблюдать закон и вести себя здесь со всеми вежливо.

На видео, которое распространили как эстонские, так и украинские СМИ, видно, как мужчина, пьющий пиво из бутылки, словесно нападает на украинских женщин на русском языке. «Ничего, вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари…» – сказал этот мужчина и добавил множество ненормативной лексики.

Бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес тоже поделился видео в социальных сетях. «Внимание, полиция! Мужчина ругается и угрожает украинским женщинам в Таллинне. К сожалению, это видео стало вирусным в Украине. Надеюсь, что с типом разберутся», – написал Ильвес.

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