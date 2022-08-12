Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский отреагировал на переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает sport.ua.
Сергей Стаховский: очень жаль, что шахматы сейчас запятнаны кровью
Сергей Стаховский: очень жаль, что шахматы сейчас запятнаны кровью
«Я всегда думал, что шахматы – это игра интеллекта. Очень жаль, что такая великая игра сейчас запятнана кровью российского правительства. Надеюсь, что все проголосовавшие получат удовольствие от своей зарплаты, залитой кровью украинцев. Мы будем помнить каждого», – сказал Стаховский.
Отметим, что за Дворковича было подано 157 голосов. Украинец Барышполец собрал поддержку всего от 16 делегатов. Вице-президентом федерации стал 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии, шедший на выборы в тандеме с Дворковичем.
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