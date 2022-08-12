Таллинн продолжит тяжбу за финансирование проекта Таллиннской больницы

«Мы уже ознакомились с содержанием постановления административного суда Таллинна и решили подать апелляцию. Правительство республики решило, что дотация на строительство Таллиннской больницы предоставлена не будет и для исполнения этого решения в министерства направлены распоряжения для проведения соответствующих действий. Тем самым решение правительства влечет за собой юридические последствия, которые нарушают права города Таллинна. Исходя из этого у города есть право подать жалобу. В ближайшие дни мы представим апелляцию в Таллиннский окружной суд», – сообщил BNS городской секретарь Таллинна Прийт Лелло.

По оценке Таллиннского административного суда, у подателей жалобы нет права на обжалование этого решения. Как считает суд, выраженное правительством пожелание оставить проект Таллиннской больницы без финансирования еще не означает, что такое изменение плана действий правительства будет утверждено. Не означает это и того, что намерения эстонского правительства поддержит Еврокомиссия и что Европейский совет примет соответствующее решение.

30 июня правительство решило отказаться от финансовой поддержки строительства Таллиннской больницы из Европейского фонда восстановления и устойчивости (RRF). Создание Таллиннской больницы по планам требовало 280 млн евро.