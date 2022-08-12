Люди сами предлагают решения для нарвского танка

«К нам поступает много разных предложений, как от местных жителей, так и людей со всей Эстонии и из-за рубежа. Конечно, в последнее время было много писем от людей, но гораздо меньше обращений с конкретными решениями или просьбами », – сказала Грюнвальд Postimees.

Она добавила, что в понедельник Нарвский городской совет решил созвать собрание и принять решение в дальнейшем доверить демонтаж и транспортировку нарвского памятника в закрытое и безопасное место на территории города Нарвы для временного хранения Нарвской городской управе.

«В дальнейшем танк планируется превратить в музейный экспонат. Пока мы придерживаемся наших планов», – пояснила Грюнвальд.