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Люди сами предлагают решения для нарвского танка

Лоора-Элизабет Ломп
Люди сами предлагают решения для нарвского танка
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Нарвский танк.
Нарвский танк. Фото: Ilja Smirnov/Põhjarannik.

Вчера на электронную почту города Нарва пришло письмо, в котором коллекционер из России предложил обменять танк Т-34 на высшую награду Эстонии - Крест Свободы I степени. По словам Александры Грюнвальд, советника по связям с общественностью Нарвской городской управы, город получил много разных предложений.

«К нам поступает много разных предложений, как от местных жителей, так и людей со всей Эстонии и из-за рубежа. Конечно, в последнее время было много писем от людей, но гораздо меньше обращений с конкретными решениями или просьбами », – сказала Грюнвальд Postimees.

Она добавила, что в понедельник Нарвский городской совет решил созвать собрание и принять решение в дальнейшем доверить демонтаж и транспортировку нарвского памятника в закрытое и безопасное место на территории города Нарвы для временного хранения Нарвской городской управе.

«В дальнейшем танк планируется превратить в музейный экспонат. Пока мы придерживаемся наших планов», – пояснила Грюнвальд.

«Мы благодарны всем, кто ищет способ решения проблемы, но теперь у Нарвского городского совета есть свое решение, которое он официально представил премьер-министру Кайе Каллас», – сказала Грюнвальд и пояснила, что различные заинтересованные группы желают и хотели бы видеть, что танк останется в Нарве.

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