Максимальную скорость на самокатах Bolt снизили

«Различные научные исследования показывают, что скорость транспортного средства – это фактор, который во многом определяет, произойдет ли ДТП и насколько тяжелыми будут его последствия. В вечернее время дополнительным фактором риска является плохая видимость. В таких условиях существует опасность, что водитель может неправильно и несвоевременно оценить дорожные условия или других участников дорожного движения, поэтому мы решили значительно снизить максимальную скорость наших электросамокатов в вечернее время по пятницам и субботам», – сказал руководитель сектора самокатов Bolt в странах Балтии Эймантас Балта.

В вечернее время пятницы и субботы ограничение скорости теперь составляет 17 километров в час. В другое время максимально возможная скорость движения самокатов Bolt составляет 25 километров в час.

Балта отметил, что Bolt также способствует развитию культуры правильной парковки скутеров, отметив, что они расширили зоны, где скутеры нельзя парковать. Кроме того, в стадии тестирования находится технологическая система, которая будет определять неправильно припаркованные электросамокаты.

В разных районах Таллинна можно использовать зарядные станции для самокатов, где можно оставить самокат заряжаться после поездки. О неправильно припаркованных скутерах можно сообщить Bolt через веб-сайт или приложение.