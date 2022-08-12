Эстония и Финляндия создают единую систему противоракетной обороны

«Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — заявил Певкур.

В 2021 году Эстония закупила израильские ракеты Blue Spear с дальностью полета в 290 километров. Финские противоморские ракеты имеют дальность более 100 километров. Таким образом обе страны перекрывают побережье друг друга. Интеграция финской и эстонской ПРО позволяет закрыть Финский залив для российских военных кораблей, констатирует Певкур

«Балтийское море является внутренним морем НАТО, после того как к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по -сравнению с тем, что есть сегодня, - уверен глава военного ведомства Эстонии. - Воздушное пространство Финляндии не может быть защищено, если одновременно не защищается воздушное пространство Эстонии, и наоборот. Истребители пересекают 80-километровый Финский залив за считанные минуты».

Певкур поздравил Финляндию с решением прошлого года о закупке американских истребителей F-35, но не стал подтверждать возможность появления новых американских самолётов в Эстонии.

«Сейчас мы обсуждаем с американцами, насколько велико их присутствие в Эстонии. Я буду рад прокомментировать это после того, как мы договоримся о чем-то с американцами. Могу сказать, что мы находимся в контакте с нашими союзниками», - подтвердил Певкур факт переговоров.

При этом правительство уже приняло решение потратить 800 миллионов евро на закупку вооружений.

«Мы приобретаем в США противотанковые ракеты, новые противобереговые ракеты, ракетные установки «Хаймарс» и другие. На следующей неделе правительство обсудит приобретение нового ракетного комплекса средней дальности и новых зенитных ракет», - говорит министр обороны.

Кроме того Ханно Певкур сообщил, что в ближайшие недели в Эстонии будет создана штаб-квартира для новой дивизии НАТО в стране.

«Мы сосредоточены на создании структуры подразделения НАТО совместно с Великобританией. Великобритания выделяет бригаду в дивизию. Сколько именно человек приедет в Эстонию, пока неизвестно. Штаб-квартира и дивизиональная структура будут созданы в ближайшие недели и месяцы», - сообщил министр.