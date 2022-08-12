Новое местонахождение нарвского танка останется в секрете до следующей недели

Сегодня Райк была в Таллинне, чтобы встретиться с госсекретарем Таймаром Петеркопом, который совсем недавно предложил перевести танк в военный музей в Виймси. «Мы обменялись информацией. У государства одна точка зрения, у города другая», – заявила Райк. По ее словам, предложение Петеркопа о временном перемещении танка в военный музей в Виймси неприемлемо для городского совета Нарвы, который соберется в понедельник для принятия решения.