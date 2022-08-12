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Новое местонахождение нарвского танка останется в секрете до следующей недели

Мейнхард Пулк
, журналист
Новое местонахождение нарвского танка останется в секрете до следующей недели
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Нарвский танк и Катри Райк.
Нарвский танк и Катри Райк. Фото: Foto: Kollaaž. Ain Liiva/Andres Haabu

Мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия) сказала, что с владельцем нового места для нарвского танка заключается подготовительное соглашение. Окончательно его оформить можно будет только после заседания городского совета в понедельник.

Сегодня Райк была в Таллинне, чтобы встретиться с госсекретарем Таймаром Петеркопом, который совсем недавно предложил перевести танк в военный музей в Виймси. «Мы обменялись информацией. У государства одна точка зрения, у города другая», – заявила Райк. По ее словам, предложение Петеркопа о временном перемещении танка в военный музей в Виймси неприемлемо для городского совета Нарвы, который соберется в понедельник для принятия решения.

Основное разногласие заключается в том, держать танк временно и в дальнейшем в Нарве или нет. Министр внутренних дел и председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс убежден, что танк необходимо убрать из Нарвы. Однако позиция горсовета такова, что он должен оставаться в Нарве. По словам Райк, вопрос о том, почему совет хочет оставить его в Нарве, следует задать членам совета.

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